Ya recibieron más de 6 mil jóvenes con alguna vulnerabilidad la vacuna contra COVID-19 en Jalisco

Redaccion Antena Noticias

En tan solo tres días, del 3 al 5 de noviembre, y a través del sistema de citas en Jalisco 6 mil 440 adolescentes de 12 a 17 años con alguna condición de vulnerabilidad en su salud recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.



La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recuerda que la plataforma estatal continúa abierta para obtener una cita y elegir entre 41 hospitales el más cercano para acudir por la vacuna y proteger a este grupo de población. Paralelamente, continuaron las jornadas para mayores de edad.



De esta manera, la entidad jalisciense llega al 79 por ciento de cobertura de vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis para la población mayor de 18 años, superando la meta establecida por el Gobierno federal para el cierre del mes octubre pasado (70 por ciento). Durante esta semana se continuará aplicando esta vacuna tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como en municipios del estado con la intención de dar oportunidad a la población que por alguna razón no ha recibido ninguna dosis.



Asimismo, se tiene programada una jornada especial de vacunación en centros universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), para aquellos estudiantes y personal mayor de 18 años que no ha sido vacunado. De igual manera se avanza en municipios de la región Norte, Valles y Costa. Los detalles de se pueden consultar en: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/ruta-de-la-vacunacion/.



De acuerdo con datos de la SSJ, en Jalisco continúa reduciéndose el número de casos confirmados de la infección por el coronavirus. Durante la semana epidemiológica 44 (periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre) se registraron 1 mil 389 contagios, lo que representa 687 casos nuevos menos que la semana previa y mil 200 menos que hace dos semanas.



En cuanto al proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2, de manera preliminar se informa que en la semana epidemiológica 44 se aplicaron 85 mil 361 vacunas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios del interior del estado.



La mayoría de estas vacunas se destinaron a la población de 18 a 29 años del AMG, tanto primeras como segundas dosis; además se aplicaron segunda dosis para el grupo de 30 a 39 años. En municipios del interior se aplicaron también primeras dosis para quienes aún no iniciaban su esquema.



De las vacunas aplicadas durante la semana epidemiológica 44 a los laboratorios AstraZeneca corresponden 55 mil 052; a Sinovac 12 mil 404; a CanSino 11 mil 146 y a Pfizer-BioNTech 6 mil 759.



Se recuerda que aún vacunadas, todas las personas deben usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento y, evitar los lugares que incumplan las medidas de prevención o rebasen los aforos permitidos.



En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.



CORTE SEMANAL

A la semana epidemiológica número 44 del presente año (31 de octubre al 6 de noviembre), se han confirmado 393 mil 442 casos (1 mil 389 casos nuevos). En este periodo se acumulan 17 mil 129 defunciones, 194 más que las reportadas la semana previa. Las defunciones pudieron ocurrir días atrás, debido al rezago en la notificación por parte de los hospitales.





RADAR JALISCO

CASOS DE COVID-19* Casos Semana 44 Acumulados** Casos confirmados*** 1,389 393,442 Casos descartados 25,930 1,476,904 Defunciones*** 194 17,129***

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco

*Corte semana epidemiológica 44 (del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2021)

**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios

privados y pruebas rápidas.

***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación

clínico epidemiológica.

















AVANCE DE VACUNACIÓN EN JALISCO

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 43*

ASTRA

ZENECA





MODERNA



CANSINO



PFIZER – BIONTECH





SINOVAC

TOTAL



55,052



—





11,146



6,759



12,404



85,361

Fuente: Secretaría de Salud Jalisco

*Corte semana epidemiológica 43 (del 24 al 30 de octubre de 2021)





Ante casos sospechosos comunicarse al Call Center a su disposición, donde se dará orientación y en su caso, cita para la prueba gratuita.

Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220

Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001

Requisitos y domicilios de los puntos de vacunación consultar el sitio: https://bit.ly/2Sxbz71