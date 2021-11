Ana Bertha Espín habla por primera vez tras muerte de Octavio Ocaña

A lo largo de las últimas semanas, parte del elenco de Vecinos recordó algunos momentos que vivieron junto a Octavio Ocaña durante las grabaciones del programa de Televisa, entre ellos Mayrín Villanueva y Darío Ripoll, incluso, César Bono homenajeó al joven actor en la obra de teatro en la que participa, a estos tributos se sumó Ana Bertha Espín, quien dedicó unas palabras al famoso.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz que interpreta a Lorena Ruíz de Ríos -mamá de Benito, el personaje de Octavio Ocaña- en la serie habló por primera vez tras el fallecimiento del actor, esto después de las inconsistencias que la familia de Ocaña ha señalado sobre el dictamen de las causas de su muerte que emitieron las autoridades del Estado de México.

​Ana Bertha Espín recordó durante una entrevista para Sale el Sol con emotivas palabras a Octavio Ocaña, a quien conoció desde niño y señaló que él siempre fue muy cariñoso con ella.

La actriz prefirió no mandar ningún mensaje a la familia del actor, dado que tuvo la oportunidad de estar con ellos en el funeral, el cual se llevó a cabo el pasado 31 de octubre; su cuerpo fue trasladado a Villahermosa, Tabasco.

Ana Bertha Espín trabajó con Octavio Ocaña por más de una década en Vecinos, cuya producción ha retomado las grabaciones de los nuevos episodios, confirmó el actor Darío Ripoll a través de sus redes donde señaló que vive un regreso al set con “sentimientos encontrados”.

Sobre esta situación, la actriz reconoció que aún no sabe cómo se realizarán las nuevas temporadas tras el deceso de Ocaña, pero anticipó que habrá un tributo al actor en algunos de los capítulos.

“La verdad no sé cómo se va a hacer, todavía no hemos empezado a hacer nada y no sé, no tengo ni idea de cómo va a hacerse, ha sido muy doloroso para todos“, comentó.