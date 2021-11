Candidata de Hagamos exigirá cuentas de Tlaquepaque a las anteriores administraciones

Redacción Antena Noticias

Al recorrer el tianguis de Toluquilla y sostener reuniones con líderes de varias colonias y cotos, la candidata de Hagamos por Tlaquepaque Lourdes Martínez se pronunció por gobernar de la mano con la gente y lanzó propuestas contra la corrupción.

“Combatir a fondo la corrupción que hay en Tlaquepaque, será una de las prioridades si el voto me favorece, la gente ya no cree en los gobiernos del pasado, la gente está cansada de que no se le cumpla y solo sean utilizadas en periodo de campaña, me comprometo a erradicar las viejas mañas que impera dentro del ayuntamiento,” esclareció la candidata de Hagamos.

Las últimas encuestas señalan que el 76.5 por ciento de la población cree que el gobierno es poco o nada efectivo para resolver problemáticas, sobre todo en servicios públicos, y mucho se debe a la corrupción que hay en la actual administración, donde se gastan el dinero sin dar explicaciones creíbles, dijo Lourdes Martínez.

Por eso, con Hagamos, la candidata señaló que “tenemos el derecho y la obligación de exigir a quienes toman decisiones sobre el uso de nuestros recursos, en qué se gasta cada peso, donde se permita un esquema de revisión y la ciudadanía sea responsable de vigilar que se gobierne bien”.

Ante los líderes y vecinos de diferentes colonias y acompañada de su planilla, Lourdes Martínez propuso el implementar nuevamente un Sistema Municipal Anticorrupción en Tlaquepaque, así como de profesionalizar procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa sustentados en la legislación vigente y aplicable.

Además de auditorías permanentes en áreas y procesos estratégicos como manejo de recursos materiales y financieros, la creación órganos de control interno más dinámicos: que contemplen espacios adecuados para la denuncia ciudadana sobre la comisión de faltas administrativas, así como orientación para el ciudadano y coordinación con las áreas de combate a la corrupción, rendición de cuentas y mejora regulatoria, transparentar y actualizar en tiempo real el progreso de las matrices de indicadores para resultados en el portal del ayuntamiento, aplicación o cualquier red social institucional, recalcó finalmente la candidata de Hagamos por Tlaquepaque, Lourdes Martínez.