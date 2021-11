“El problema es la CFE, no el Oxxo”, responde Felipe Calderón al Presidente AMLO

El expanista aseguró que el problema no es que cadenas como Oxxo paguen menos por la luz, y que por lo mismo, la solución no radica en que se le cobre más a dicha empresa.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa cuestionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador critique a la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo y aseguró que el problema no son las empresas, sino la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por medio de su cuenta de Twitter, quien fue Jefe del Ejecutivo federal de 2006 a 2012 expuso que el actual mandatario federal está evadiendo un problema central, que es el costo de la energía eléctrica para consumo doméstico.

Por eso, el expanista destacó que la verdadera resolución será que la CFE no cobre tanto ni a las tienditas ni a los hogares.

“Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la @CFEmx no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo”, escribió en la red social.

Los comentarios del expresidente surgieron luego de que esta mañana López Obrador denunciara que empresas extranjeras abusan por vender cara la luz a la Comisión, y agregó que las tiendas Oxxo pagan menos por el servicio eléctrico comparado con lo que deben pagar las familias mexicanas.

“Los Oxxos pagan menos luz que una familia, proporcionalmente a lo que se consume. Los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes, los tenderos, el abarrotero tiene que tener su tiendita apagada; tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores para no pagar tanto por la luz. En cambio, ustedes van a un Oxxo, y aunque sea de noche, está todo iluminado porque pagan menos. Entonces por eso se oponen a que haya equidad y que no existan privilegios”, recalcó el oriundo de Tabasco en su “mañanera” de este miércoles.

Además, el Presidente de México apuntó que de no hacer una Reforma Eléctrica en México podría suceder lo que pasa en España, donde el precio de la luz ha subido hasta 500 por ciento en el último año.

“Miren cómo está España ahora. Ellos dominan allá como dominaban aquí y en los últimos meses se ha incrementado el precio de la luz un 30 por ciento y hay mucha inconformidad. No queremos que regresen con este modelo”, añadió sobre las compañías españolas.

La propuesta de reforma constitucional enviada al Congreso por López Obrador pretende blindar la eléctrica estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el 54 por ciento del mercado y dejar el 46 por ciento restante para las empresas privadas.

López Obrador afirmó que esta reforma busca que “ya no se siga abusando de los consumidores y que no aumenten los precios de la energía eléctrica”.

Con información de Redacción/SinEmbargo