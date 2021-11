Padre de ‘Checo’ Pérez dice que buscará ser candidato a la gubernatura de Jalisco

El diputado federal por Morena, Antonio Pérez Garibay, quien también es el padre del piloto Sergio “Checo” Pérez, anunció su interés de buscar la candidatura a la gubernatura de Jalisco por el mismo partido que representa en el Congreso.

En una entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola en W Radio, el legislador aseguró que trabajará para ganar la gubernatura de su estado natal en las elecciones de 2024.

“¿Le gustaría ser gobernador?”, se le preguntó.

“Totalmente, vamos por la gubernatura voy a trabajar 2024. Acuérdate de algo que es muy importante: Antonio Pérez Garibay jamás ha pensado en el segundo lugar. El segundo lugar es el primer perdedor. Sé lo que estoy haciendo”, contestó al periodista.

El diputado por Morena aseguró que él será el próximo gobernador de Jalisco.

Pérez Garibay relató que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien lo invitó a unirse a Morena y agregó que le gustó la propuesta del mandatario sobre acabar con la corrupción.

“Deje Jalisco por un tema de seguridad, me gustó mucho el tema con Andrés de acabar con la corrupción”, señaló. Y agregó que no ha hecho ningún negocio con el gobierno y que no pertenece a algún partido: “ni a Morena ni a Nueva Alianza”.

“Soy un ciudadano que estoy convencido de que podemos hacer el cambio pero todos juntos, todos unidos”, dijo.

El padre del piloto fue entrevistado con motivo del triunfo de “Checo” Pérez en el Gran Premio de México el domingo pasado.

Antonio Pérez Garibay, papá del piloto mexicano Sergio Pérez, acaparó los reflectores el domingo pasado por la manera tan eufórica en la que celebró cuando en el Gran Premio de México se consumó que el tapatío subía al podio como tercer lugar.

Con información de Latinus