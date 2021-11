Profeco multó a Walmart con 30 mdp y va por Gayosso

En lo que va del año la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha aplicado multas por más de 120 millones de pesos y de acuerdo con Ricardo Sheffield, titular de la dependencia Walmart de México ha sido la empresa con el mayor número de sanciones.

“ Walmart se llevó el premio mayor en las multas; no me quería pagar y le embargué una Bodega y una vez que lo hice pagó en friega”, dijo al finalizar su participación en el banderazo de la onceava edición de El Buen Fin.

De acuerdo con el funcionario, la actuación de la procuraduría se relaciona con multas acumuladas de 2018 a 2020 por parte de la mayor cadena de autoservicios del país en distintas tiendas y por diversas situaciones.

“Duró unas horas el embargo, era una bodega de artículos no perecederos en Ciudad de México; no era centro de distribución, sino respaldo de varias tiendas en una zona. No estaban acostumbrados a pagar, eran varios millones de pesos, casi 30 millones de pesos en total”, expuso.