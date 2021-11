“Puras porquerías”: Eduardo Yáñez ‘explota’ otra vez contra la prensa; esto pasó

Eduardo Yáñez ha protagonizado en varias ocasiones polémicos encontronazos con la prensa. Todo comenzó en 2017 cuando el actor agredió a un reportero de la cadena Univision en una alfombra roja, años después, a principios de 2021, tuvo de nuevo un pleito con un periodista del programa Venga la Alegría, ahora la estrella de las telenovelas volvió a dar de qué hablar tras explotar contra la prensa en plena calle.

El famoso fue interceptado por los medios de comunicación mientras bajaba de su automóvil, aunque al principio se mostró dispuesto a dar la entrevista; sin embargo, no pudo evitar molestarse luego de que los reporteros le preguntaran sobre sus planes para los últimos meses del año.

Pero la sencilla pregunta hizo enojar a Eduardo Yáñez, quien dejó en claro que ese tipo de cuestionamientos le parecen innecesarios, incluso, dijo que prefiere no hablar de sus proyectos profesionales, ya que no tenía nada relevante que contar.

“No me preguntes cosas nada más para llenar tiempo. La verdad no tengo nada que declarar”, dijo el actor, que ante la insistencia agregó: “Yo me guardo todo eso, ahorita tengo un poco de prisa y no tengo tanto que contarles, me siento torpe al contestar algo que no tiene sentido“.