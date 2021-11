AMLO acusa a jueces de dilatar asuntos “que son de interés público, y todo camina rápido cuando se trata de potentados”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó este jueves que los jueces realizan sus labores basándose en una agenda predeterminada o respondiendo a intereses de personas poderosas, por lo que considera que retrasan la resolución de asuntos relevantes para la ciudadanía.

“Todo lo que tiene que ver con hacer justificar a los potentados camina deprisa. Cuando se trata de la justicia para el pueblo o para el interés general ahí se camina muy despacio. Esto también es importante que se conozca, que se sepa”, comentó López Obrador este jueves en su conferencia de prensa matutina realizada en Colima.

El mandatario explicó que un ejemplo de la defensa de intereses particulares es la emisión de amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ya que estos se tramitaron cuando apenas se estaba publicando la ley en marzo pasado.

En aquella ocasión dos jueces especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones emitieron más de 200 amparos para evitar la puesta en vigor de dicha ley que aventajaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas en cuanto a la generación de energía eléctrica.

Para el presidente, la agenda que siguen los jueces provoca la detención de obras que están en marcha en todo el país, pero no dio ejemplos.

López Obrador también acusó que hay corrupción en estos procesos judiciales porque algunos abogados incitan a la gente a sacar provecho a una ley para obtener beneficios personales.

El Tren Maya es una de las obras que ha recibido suspensiones porque residentes de la Península de Yucatán, por donde pasará este tren, se han amparado al afirmar que su construcción genera daños ambientales en esta zona selvática.

“Ojalá y los jueces en estos casos actúen de manera expedita, que no se tarden tanto los juicios, las resoluciones. Antes, esto no se sabía, no se conocía el por qué. Imagínense un transportista o un automovilista que tiene que esperarse”, comentó el presidente.

Con información de LATINUS.