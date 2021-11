“Putas, Brujas, Aborteras”, así protestaron las diputadas de Morena y PT

Con pancartas que decían: “Putas, brujas, aborteras” y escobas de vara, diputadas de Morena y el PT subieron a la máxima tribuna de la Cámara de Diputados para protestar contra las panistas. Minutos antes, la morenista Salma Luévano se paseó por el Pleno con un esqueleto con túnica negra que, a decir del PAN, era para brujería o para amenazar de muerte a legisladores.

En esta, la legislatura de la “paridad de género”, las diputadas se centraron en las groserías y descalificaciones y en echar culpas.

Legisladores de todos los partidos políticos han insultado a sus pares durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ayer, Sarahí Gómez, del PAN, causó indignación por decir: “Señoras aborteras, explíquenme cómo van a garantizar que el Estado garantice el aborto a las mujeres, si ustedes le están quitando el dinero a la salud”.

Hoy, Teresa Castell (PAN) se refirió a la oposición como “narcomorenos”, “narcosatánicos”, “rémoras” y “resentidos”. Justo estaba en tribuna cuando Salma Luévano se puso frente a ella con la calavera.

El diputado Elías Lixa pidió la palabra para exigir orden.

“Llamó poderosamente nuestra atención, que se han acercado con un símbolo de la muerte a nuestra oradora. No sabemos si constituye brujería o una amenaza de muerte, pero reprobamos el hecho que acaba de suceder y pedimos se llame a todas las bancadas a no hacer este tipo de actos que reprobamos”, dijo.

Mariana Gómez del Campo tomó un pizarrón y escribió: “No a la brujería”.

Las mujeres de Morena y el PT fueron por escobas de vara, pañuelos verdes, una manta verde del movimiento feminista y pancartas que decían: “Putas, Brujas, Aborteras”. Subieron a tribuna a respaldar a Lilia Aguilar.

“Dicen que por putas nos matan, y no lo digo yo, lo decía el exprocurador de Chihuahua, (Arturo) Chávez Chávez (…) Con micro machismos y ataques al género, porque creen que nos atacan a nosotras diciéndonos narcodiputadas, borregos, histéricas, abortistas, verduleras, han querido insultarnos. Les queremos decir que sus etiquetas, a nosotras no nos definen, como no definen a las mujeres de México”, declaró Aguilar.

“Prefiero ser una mujer de izquierda del PRD que ser una borrega siguiendo un ganso”, exclamó la perredista Olga Luz Espinosa, mientras la morenista y actriz Marisol García, conocida como Marisol Gasé, escribió en un pizarrón la frase: “Culera”.

Las diputadas de la Alianza por México exigieron más recursos para las mujeres, pero ninguna de sus reservas fue aceptada por la mayoría de la alianza Juntos Por México.

Karina Barrón, del PRI, llevaba una playera negra con cruces rosas. Subió a tribuna mientras sus compañeros portaban cruces rosas similares a las que hay en Ciudad Juárez por los feminicidios. Las cruces decían “Refugios, campo, pobres” y “Feminicidios, quimios”.

En su intervención, Elizabeth Pérez, del PRD, también causó el enojo del bloque oficialista al enfatizar: “Patriarca, macho, misógino, opresor, falócrata, sexista, homofóbico, todo eso significa este gobierno, pero también significa quienes las y lo acompañan. Qué lástima por las mujeres que según ustedes representan. Se los repetimos para que les quede claro, nos vamos a subir a esta tribuna una y otra y otra vez hasta que la igualdad sustantiva, a ustedes, se les haga costumbre”.

Condicionan los acuerdos para otras reformas

Los insultos continúan en la discusión del PEF 2022. Morena y PT sólo suben a tribuna a descalificar gobiernos pasados y a sus compañeros de oposición, pero a final de cuentas retiran sus reservas. PAN, PRI y PRD también insultan y exponen sus reservas, pero ninguna es aceptada por la alianza Juntos Haremos Historia.

A mediodía, los coordinadores de la alianza Va Por México dieron conferencia de prensa y advirtieron que no bajarían de la lista ninguna de las reservas, además, declararon que, si no hay diálogo y negociación en el Presupuesto 2022, tampoco lo habrá en la discusión de las reformas constitucionales en materia eléctrica, electoral o la Guardia Nacional.

“Y les decimos otra cosa, somos buenos entendedores y entendemos que, si no hay diálogo, no hay negociación. Si no hay convencimiento en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”, declaró el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro.

“Ellos (el bloque oficialista), con sus formas, truenan todo. Sus formas con las que están poniendo en riesgo el fondo de todos los demás temas que se vienen para este país”, añadió el coordinador del PAN, Jorge Romero.

“No se puede estallar los acuerdos, eso lo hace Mario Delgado, pero nosotros seguiremos insistiendo en la importancia de romper todos los días el intento de polarizar el país, porque este país no es de dos partes, es de muchas y muchos mexicanos”, expresó el coordinador del PRI, Rubén Moreira.

Con información de Por Tania Rosas / Latinus