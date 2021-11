video Piden cancelar a Yuri por comentario homofóbico con el Escorpión Dorado

Yuri, famosa cantante mexicana, volvió a dar de qué hablar, luego de su participación con el canal de YouTube del Escorpión Dorado. Y es que la famosa recordó su juventud y cómo se contagió de una enfermedad de transmisión sexual; así como otros aspectos de su vida. Sin embargo, una vez más la famosa ‘metió la pata’ y mostró su homofobia, así lo han señalado en redes sociales. ¿Qué dijo Yuri? ¿Por qué acusan de homofóbica en el Escorpión Dorado?

Desde redes sociales, algunos intenrautas han pedido cancelar una vez más a Yuri por un comentario homofóbico emitido en el canal de YouTube del Escorpión Dorado.

¿Qué fue lo que pasó? Todo marchaba bien en la participación de Yuri en la entrevista con el Escorpión Dorado. Hablaron de su carrera y de cómo dio el cambio y se adentró a lo religioso.

Claramente @OficialYuri jamás!! va a cambiar su discurso de odio hacia la comunidad LGBT. Ayer se estrenó un video en YouTube donde le preguntan que si algún novio le salió gay y que si le ardió eso, a lo que ella contestó, SI Y ME PREOCUPE Y ME FUI A HACER UN ANÁLISIS. pic.twitter.com/ytn3XVMcX5

Sin embargo, Yuri no se fue ‘limpia’ de su participación, pues a la famosa lanzó un comentario que fue tachado de homofóbico.

Esto sucedió al hablar de las relaciones abiertas. La cantante dijo que tuvo muchos novios y que si podía tenía uno en cada puerto.

Por ello, fue cuestionada sobre si en alguna ocasión alguno de sus novios le resultó ‘gay’.

“No, no me ardió; me preocupé y me fui a hacer unos análisis”, respondió Yuri.