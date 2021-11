Rosario Robles: “No estoy dispuesta a mentir para salir de la cárcel”

Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, afirmó para El País que la FGR le ofreció implicar al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray

Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, afirmó para El País que la FGR le ofreció implicar al expresidente Peña Nieto y a Luis VidegarayNOVIEMBRE 13, 2021

Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu durante la pasada Administración Federal y que se encuentra en prisión preventiva por el caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra, aseguró que no está dispuesta a mentir para salir de la cárcel.

En entrevista para El País, Robles Berlanga confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) le hizo una oferta para implicar en el caso al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario Luis Videgaray Caso.

La exfuncionaria federal apuntó que el acuerdo era que informara todo lo relacionado con Peña Nieto y Videgaray Caso, y que había recibido órdenes de ellos.

“Y de ninguna manera fue así. No podía implicar a nadie. Porque además, insisto, no se ha logrado demostrar que exista una red de esa naturaleza”, expuso.

Robles apuntó que su caso y el de Emilio Lozoya, quien también se encuentra en prisión preventiva por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, son totalmente distintos, y reiteró que ella se encuentra en la cárcel por una omisión.

“No he aparecido, ni aparecí, ni apareceré en los Pandora Papers. Me regresé del extranjero para presentarme voluntariamente sin que conociera a fondo la carpeta, porque no me dieron oportunidad. Evidentemente jugó un papel central que el juez que conoció de mi caso en primera instancia era el sobrino de Dolores Padierna y actuó ahí con una venganza personal”, adujo.

Afirmó que no ha tenido contacto con el presiente Andrés Manuel López obrador desde el año 2004: “la única vez que lo volví a ver fue cuando, estando con el Gobierno del presidente Peña Nieto, tuvimos una reunión de los dos gabinetes. Pero no he tenido mayor contacto”.

Una investigación periodística publicada en 2017 reveló que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario (2015-2018) y de Desarrollo Social (2012-2018), habría permitido el desvío de fondos públicos por más de cinco mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma en el caso conocido como la Estafa Maestra.

En agosto de 2019, la FGR logró que un juez impusiera prisión preventiva a Robles en el penal femenino de Santa Martha Acatitla, donde actualmente se encuentra, alegando riesgo de fuga de la acusada, quien habría intentado ocultar un domicilio que figuraba en su licencia de conducir.

El pasado 2o de octubre, un juez rechazó liberar a la exfuncionaria de Sedesol y Sedatu

Con información de El País