Padres de niños con cáncer bloquean de nuevo la Terminal 1 del aeropuerto de la CDMX

Tal como se anunció la semana pasada, los familiares de menores con cáncer bloquearon este martes el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Este es el segundo martes en lo que va del mes en el que los padres de familia realizan esta movilización para exigir el abasto de medicamentos oncológicos.

Los manifestantes llegaron alrededor de las nueve de la mañana. Bloquearon la calle con un cordón y mostraron cartulinas con las frases “El silencio te hace cómplice” y “Quimios en tiempo y forma”. Otras lonas fueron colocadas en el suelo.

El bloqueo obligó a automovilistas y taxistas que transitaban por las vías de acceso a la Terminal 1 a buscar alternativas viales para llegar al aeropuerto. El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México sugirió tomar el Circuito Interior como alternativa vial.

De nueva cuenta, las patrullas de la policía de tránsito ayudaron a trasladar a los pasajeros a la Terminal 1 del AICM.

Aproximadamente dos horas después del bloqueo, los accesos a la Terminal 1 se abrieron nuevamente.

Uno de los padres que se manifestaron dijeron a los medios que pese a las reuniones con las autoridades sanitarias no se ha podido garantizar el abasto de medicamentos en todo el país, especialmente en los estados de Veracruz y Guerrero.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Capitán Carlos León inmediaciones del @AICM_mx acceso de la terminal 1, por manifestantes. #AlternativaVial Circuito Interior. pic.twitter.com/Kgx3qr4zBM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 16, 2021

La semana pasada, los padres de familia realizaron un bloqueo y anunciaron que lo seguirán haciendo de manera aleatoria hasta que se atiendan sus exigencias.

Ante el problema de desabasto de medicamentos oncológicos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a los titulares del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, y de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, resolver el problema.

“Yo no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, dijo el presidente en una rueda de prensa desde Colima.

Con información de LATINUS.