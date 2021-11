Profeco señala a Chedraui como el “Rey de las ofertas falsas” en el Buen Fin

El Buen Fin, que comenzó el pasado 10 de noviembre, está a un día de terminar, y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya ha emitido algunas de las conjeturas que se han hecho al supervisar a las empresas participantes.

Durante la mañanera de hoy, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, reveló los resultados recabados en el transcurso de la décima edición del Buen Fin.

Aunque el titular aclaró que “son muy pocos” los casos de ofertas falsas que han detectado, hay una empresa que se dio a notar por sus acciones.

“Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui, las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27% en la semana del buen fin y luego las puso en oferta 25% de descuento, al final estaban un 2% más caras que antes del Buen Fin. ¿Qué son esos cotorreos?”, platicó Sheffield.

La promoción fue suspendida pero la tienda volvió a incurrir en esta falta, ahora en el caso de unas charlas que fueron etiquetadas en 33 pesos mexicanos para posteriormente negar su venta, pues la tienda alegaba que se trataba de 33 dólares. El titular sentenció que no se puede vender en monedas de otros países.

“No es a fuerza si no quieren poner una promoción no la pongan pero no digan mentiras”, expresó el titular de la Profeco.

También se felicitó a Liverpool y Coppel por alcanzar el 100% de conciliaciones en cada uno de sus reclamos, por su parte Office Depot no obtuvo ninguna queja.

Finalmente se señaló que las más grandes ofertas las ha ofrecido Sars quien participa por primera vez, tómalo en cuenta si aún quieres obtener algo en lo que queda del Buen Fin que finaliza el 16 de noviembre.

