Confinamiento por Covid-19 incrementa casos de miopía en niños

* La OMS señala que el mayor uso de pantallas y la falta de luz natural aumentan la miopía infantil, de continuar la tendencia en 30 años el 50% de la población mundial será miope.*

La miopía se produce cuando el globo ocular es más alargado de lo normal y afecta al ángulo de los rayos del sol, convergiendo antes de llegar a la retina y no en ella.



Ciudad de México, 17 de noviembre de 2021. -El confinamiento ocasionado por la pandemia del Covid-19, llevó a todas las familias a evitar las actividades al aire libre y a pasar más horas frente a la pantalla de dispositivos electrónicos lo que incrementó el número de casos de miopía especialmente en niños, así lo comentó el Dr. Marco Antonio Cantero, oftalmólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología.



“La miopía es un problema que se manifiesta cuando el niño percibe borrosos los objetos lejanos, debido a un problema de refracción cuando el ojo no refleja debidamente la luz. La luz no se enfoca correctamente por lo que las imágenes no son claras y es muy importante prevenirla en los niños para reducir el riesgo de padecer ceguera o problemas de visión irreversibles en el futuro”, dijo el especialista.

De acuerdo con la OMS, el aumento en el uso de pantallas y la falta de luz natural aumentan la miopía infantil, de continuar la tendencia, en 30 años el 50% de la población mundial será miope. Lo anterior debido a que niños y adolescentes son la población más sensible a los cambios ambientales.



“Lo ideal es que los niños estén dos horas frente a la pantalla, y tener actividades al aire libre, ya que es un factor protector para la progresión de miopía y permite un mejor aprovechamiento educativo”, dijo el Dr. Cantero.

El doctor Cantero señaló que los padres deben estar atentos a las señales para saber si su hijo tiene miopía, acudiendo con el especialista para una revisión si presenta lo siguiente:

• Se queja de no poder ver • Ve muy cerca la televisión • Cuando lee se acerca mucho a los libros.• Entrecierra los ojos para ver mejor.• Dibuja figuras grandes para poder verlas mejor.• Tiene problemas de aprendizaje escolar.• Tiene dolores de cabeza (este problema se presenta mayormente en niños con hipermetropía).



“Por ello, es recomendable dar un paseo con los niños al aire libre, de preferencia durante una o dos horas. La exposición a la luz solar es determinante para prevenir y retener la miopía en niños y adolescentes”, agregó el especialista.



De igual manera, recomendó llevar a cabo las siguientes 10 acciones para proteger la salud visual de los niños y del resto de la familia.

• Descansar la vista. Aplicar la regla 20/20/20, cada 20 minutos, mirar por 20 segundos un punto lejano y pestañear 20 veces y para con ello, reducir el uso de la visión de cerca. • Recordar parpadear para evitar la sequedad de los ojos.• Mover los ojos para aliviar la tensión de los músculos. Se recomienda hacer movimientos rotatorios cerrando los ojos• Promover actividades al aire libre; favorecer la luz natural como fuente de iluminación.• Regular el brillo de los dispositivos: Preferir los tonos más cálidos, visión nocturna y poner activo el bloqueo de luz azul.• Mantener la distancia adecuada, es decir, 50 y 60 centímetros entre los ojos y la pantalla o el objeto que se esté utilizando. • Evitar frotar los ojos porque debilita la red de colágeno que se encarga de preservar la curvatura de la córnea.• Mantener una temperatura y humedad adecuadas, ya que el calor y el frío seco de calefacciones y aires acondicionados pueden dañar la superficie ocular e incrementar los síntomas de ojo seco y las alergias. Es recomendable airear todas las estancias de la casa al menos una vez al día y durante diez minutos.• Evitar ambientes libres de tóxicos, como el humo del tabaco, seguir una dieta saludable y mantener hidratados.

Finalmente, el Dr. Cantero dijo que es importante tener revisiones optométricas infantiles periódicas para tener una correcta salud visual en los niños.–