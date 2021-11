Quiero vestir a mi gato, ¿puedo hacerlo?

Redacción Antena Noticias

En estos días de frío seguramente te preocupas más por el bienestar de tu gatito. Es probable que por tu mente haya pasado la idea de vestirlos, pero no sabes si hacerlo o no, porque además de resultar complicado, puede que tu gato se sienta incómodo y sabes…, en efecto así es.

El tema de la ropa en gatos es mucho más complejo de lo que pensamos, sobre todo porque son delicados y tienden a adquirir mayor número de enfermedades debido a su naturaleza y los ambientes en los que puede llegar a desenvolverse.

“Es indispensable contar con el punto de vista de un veterinario para comprobar si tu gato necesita vestimenta o no; en ocasiones caemos en lo innecesario, lo hacemos por moda o porque si yo tengo frío pienso que seguro él también, sin reflexionar sobre las ventajas y desventajas que realmente puede traerle.

Si después de consultarlo con una persona especializada, ya has tomado la decisión de vestirlo, es muy importante ser cuidadoso en el tipo de tela de su ropa”, compartió Esther Charles, Médico Veterinario para WHISKAS® en Mars Pet Nutrition México. “Los gatos presentan fácilmente reacciones alérgicas. Siempre recomiendo buscar telas de calidad que no afecten a su pelaje y la naturaleza de su piel, que sean de seda o algodón y con tejidos resistentes y sobre todo estar seguros de que su gato debe de verse cómodo y no debe de cambiar de comportamiento por el uso de la ropa”, agregó.