AMLO no hará obligatoria vacunación contra COVID-19 en México

El presidente López Obrador aseguró que no se obligará ni impondrá a nadie el vacunarse contra COVID-19.



Admitió que hay en nuestro país quienes no se han vacunado "porque no hemos llegado a sus pueblos, a sus pequeñas comunidades".



