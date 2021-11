AMLO también sugiere a partidos que elijan candidatos por encuesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos elegir a sus candidatos por medio del método de encuesta de cara al próximo proceso electoral de 2024.

López Obrador afirmó que la elección de candidatos siempre genera tensiones al interior de una organización política, razón por la cual la encuesta ayuda a que no existan este tipo de fricciones.

En mi opinión, eso lo aconsejaría para todos los partidos, es una recomendación, es un consejo de buena fe”, argumentó.

“Porque me tocó en la oposición ser dirigente de partidos y cuando hay que elegir candidato siempre hay tensiones, entonces la experiencia es de que el método de las encuestas ayuda a que no haya confrontación, que no haya pleitos, y es un método democrático al mismo tiempo porque es la gente es la que decide.”, agregó.

“Y va y se le pregunta al ciudadano ¿Conoces a esta persona?, para saber si son conocidos. Luego ¿qué opinión tienes de esta persona y de esta otra? y el ciudadano dice tengo una opinión buena mala o regular o mala. Y luego, ¿te gustaría que la señora o señor fuese candidatos a la Gubernatura, Presidencia de la República? Entonces el ciudadano dice sí o no”, aseveró

Esta no es la primera vez que López Obrador habla de elegir a candidatos por medio de encuesta, ya que así se lo recomendó al partido que fundó, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de cara a la elección del candidato presidencial en 2024.

Ya los especialistas saben cómo formulan el cuestionario y cómo hacer eficaz la nuestra, entonces ahí sale quién es quién. Es un buen método, no hay dedazo, no hay intereses de grupos que impongan a los candidatos, nN es la oligarquía. Es lo que yo recomiendo, no solo para Morena sino para todos los partidos”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital.