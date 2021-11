Cuauhtémoc Blanco: “No me gusta cómo juega el América… Pumas puede darle un susto”

América se medirá contra los Pumas en los Cuartos de Final de la Liguilla y aunque parten como favoritos por haber terminado en el primer lugar del torneo, Cuauhtémoc Blanco advirtió a su exequipo, pues considera que Pumas puede darles un susto.

“La Liguilla es otro boleto. Pumas eliminó a Toluca, que para mí era mejor equipo, y dio la sorpresa, entonces no le vayan a meter un susto al América. No creo que pase, pero es viable”, expresó el exjugador azulcrema.

El ‘Temo’ también fue critico con el equipo de Santiago Solari, al señalar que no es de su agrado la forma en que juega, pues considera les falta agresividad.

“A mí no me gusta cómo juega el América, aunque les duela. Me encantaría que jugaran más ofensivo, no sé qué les pase, pero al equipo no lo veo suelto”, expresó.

Cuauhtémoc Blanco, ahora gobernador de Morelos, sigue viendo favorito a las Águilas para levantar el título, pero también ve a otros tres clubes como fuertes candidatos.

“Veo campeón al América, Monterey, Tigres y León. Como todos en la Liguilla hay sorpresas”, señaló Cuauhtémoc Blanco.

Con información de Latinus