AMLO descarta un nuevo cierre de actividades por la variante Ómicron.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes un nuevo cierre de actividades por la variante Ómicron del Coronavirus y afirmó que “no hay elementos para preocuparnos”.

En conferencia matutina, indicó que hasta el momento “no hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante“. Agregó que tampoco existen datos sobre la mortalidad y velocidad de contagios asociada a la nueva cepa.

“No hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas (…) no se puede decir las vacunas no sirven, lo que está demostrado es que lo mejor es la vacuna para prevenir”, concluyó.

Ómicron ha comenzado a extenderse por el mundo, pese a que más países impusieron restricciones de viajes para tratar de aislarse. El viernes, los temores causaron fuertes caídas en los mercados y bolsas de valores de todo el mundo.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que aún no está claro si la variante, detectada por primera vez en el sur de África, es más transmisible que otras o si causa una enfermedad más grave, este lunes aseguró que conlleva un riesgo global “muy alto” de brotes repentinos.

El sábado, el subsecretario de Salud y responsable de la estrategia nacional contra la Covid-19 en México, Hugo López-Gatell, indicó que medidas como restringir viajes o cerrar fronteras son poco útiles para enfrentar a Ómicron y que la información en torno a la variante es “desproporcionada”.

Desde que empezó la pandemia del coronavirus hace casi dos años, el país nunca cerró sus fronteras ni restringió vuelos.

México acumula casi 3.9 millones de casos de coronavirus y cerca de 294 mil muertes, situándose como el cuarto país del mundo con más decesos. La mitad de los 126 millones de habitantes de México han sido inmunizados con el esquema completo de vacunación.

