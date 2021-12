Gobierno contempla aplicar dosis de refuerzo de vacuna anticovid: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que se tiene contemplado aplicar en el país la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, que primero se aplicaría a los adultos mayores.

Sí, lo tenemos contemplado (dosis de refuerzo), no se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero es parte del plan que Se tiene. Ya pronto (se tiene que aplicar), argumentó.

“Tenemos que seguir vacunando en comunidades apartadas, de ha avanzado bastante en la vacunación (…) Nosotros queremos que no se quede nadie sin la vacuna, luego ya de empezó con los jóvenes y no se descarta el refuerzo para adultos mayores”, refirió.

El mandatario mexicano aseguró que en el país se tienen las vacunas suficientes para la aplicación de la dosis de refuerzo, y que para el pueblo de México no existe escasez del fármaco anticovid.

“Aunque se trate de una nueva variante, hasta ahora, no hay ningún estudio que demuestre que no sirve la vacuna, la vacuna es fundamental”, refirió.

Para el pueblo de México, no tenemos escasez de vacunas, tenemos vacunas suficientes para una, dos y tres dosis. No nos faltan vacunas, es un plan que se está siguiendo, de acuerdo a lo que se necesita para no caer en el desorden o en el caos. Entonces, sí tenemos vacunas suficientes”, declaró.