Anabel Hernández asegura que tiene testigos de lo publicado sobre Galilea Montijo

Ante la advertencia de una posible demanda por parte de Galilea Montijo, la periodista Anabel Hernández aseguró que tiene testigos de lo que publicado en su libro y que no va aumentar ni quitar una coma.

Hernández dio a conocer, en su libro Emma y las otras señoras del narco, la relación que sostuvo Galilea Montijo con Beltrán Leyva, El Barbas, la cual duró dos años y era bastante seria.

Galilea Montijo dijo a medios que tomaría acciones legales por difamación, ya que no solo afecta a la empresa para la que trabaja, sino que ella se ve vulnerada y ahora tiene a un hijo a quién cuidar.

La actriz publicó un video en sus redes sociales en el que pide, llorando, que cesen los ataques contra ella y su familia, y aseguró que no hablará de ningún escándalo y dejará todo en manos de un despacho jurídico.

Por su parte, la escritora Anabel Hernández dijo en una entrevista para Infobae México que sostiene lo publicado sobre la conductora.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, dijo.