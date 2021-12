Afirma Nahle que la reforma eléctrica no tendrá costo financiero

Tras afirmar que el nacionalismo “no es un pecado”, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, defendió la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que esta no tendrá costo financiero para el Estado, no expropiará ninguna infraestructura privada, no viola el T-MEC y terminará con el “contrabando eléctrico”. El PAN y el PRI dejaron claro que en el Senado buscarán enterrar la iniciativa presidencial.

Rocío Nahle compareció este lunes ante la Comisión de Energía del Senado, donde el coordinador del PAN, Julen Rementería, le exigió “dejar de mentir” sobre la reforma eléctrica y advirtió que el sector privado va a litigar en el extranjero y los costos serán “infinitamente” superiores a los que México pagó por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, le pidió a Nahle las pruebas de las ilegalidades en las que ha incurrido el sector privado porque ella, personalmente, presentará las denuncias ya que el gobierno no ha interpuesto “una maldita denuncia”; “ha defendido a los corruptos”, dijo.

Nahle contestó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sí ha presentado denuncias por “sometimiento” y corrupción, pero no dio detalles de cuántas ni contra qué empresas o empresarios.

Xóchitl Gálvez sacó una pancarta que tenía una tumba con el epitafio: “RIP Reforma Energética. 2021-2021. #RIPformaEnergética”. La legisladora dijo que en la Cámara de Diputados le están dando “respiración artificial” a la iniciativa presidencial, pero en el Senado la van a “enterrar”.

Con información de Tania Rosas / Latinus