“Me pueden encarcelar”: Gustavo Adolfo Infante acude a juzgado tras polémica con Ingrid Coronado

Luego de que Ingrid Coronado procedió legalmente contra Gustavo Adolfo Infante por una entrevista que le realizó a Charly López, ex esposo de la conductora, este martes el periodista acudió a un juzgado para aclarar la polémica y, al salir, reveló que todo se trató de una solicitud de medidas de protección.

“La vida te da sorpresas, no fue una denuncia; yo pensé que era una denuncia de la señora, pero fue una solicitud de medidas de protección por las declaraciones que dio su ex marido, Charly, en mi programa. Como yo hice la entrevista, me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comuniqué con ella y que baje los videos donde se declaró todo eso. Eso está hecho”, declaró el titular del programa De Primera Mano ante varios medios de comunicación.

El comunicador señaló que el proceso legal entre él y la conductora “se acabó. Ellos tienen otros procesos, otros asuntos entre Carlos e Ingrid, pero es asunto de ella”.

Infante destacó que Coronado estuvo en la sesión de manera virtual: “Estuvo en el Zoom… allí está otro boleto porque es como las películas: entra una persona con bata negra, con un martillito. Charly no vino ni mandó abogados, le pusieron un abogado de oficio“.

“Puedo hablar de ella, pero para qué. Es lo que pensaba (un atropello a la libertad de expresión), pero la juez fue muy clara al decirme que se están vulnerando los derechos e intimidad de la señora por lo que dijo Charly. Creo que no fui responsable de eso, pero asumo la situación, hay que hacer lo que las autoridades te indiquen”, agregó.

Por último, Gustavo Adolfo reveló las sanciones que podría enfrentar si no hace caso a las medidas de protección de la conductora: “No hay multa, no hay aviso, pero si vuelvo a cometer esto me pueden encarcelar 36 horas, pero no va a pasar porque no voy a hablar“.

Con información de Milenio