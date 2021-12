Mhoni Vidente confesó que fue prostituta y mantuvo un amorío con un narco

La famosa astróloga Mhoni Vidente se manifestó con respecto al polémico tema de los artistas relacionados con el mundo del narcotráfico. Esto debido al revuelo que casuó la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista Anabel Hernández.

Mhoni estuvo a través del canal de YouTube de El Heraldo conversando sobre los señalamientos que se están haciendo contra las figuras del espectáculo. Y se refirió en particular a la conductora del programa de farándula Hoy, Galilea Montijo.

“Así me sacaron a mí cuando yo andaba con este señor”

A quien le aconsejó enfrentar a la prensa pues no dejará de perseguirla hasta tener su versión completa de los hechos, así como hicieron con ella. Y es que la vidente fue amante de un capo de la mafia, y todo se descubrió porque un amigo de el hombre lo reveló antes de morir.

“No estamos hablando de un TVNotas, no estamos hablando de un chisme, estamos hablando de que la mujer (Anabel Hernández) se documentó y entrevistó a los asistentes. Así me sacaron a mí cuando yo andaba con este señor, porque el compañero de este señor, cuando lo matan, le preguntan quién era la amante: ‘Ah, pues Mhoni y ésta, y ésta’, porque todos te van a poner el cuatro”, comenzó relatando.

La nacida en Cuba, indicó que todo sale a la luz y que tarde o temprano las personas implicadas serán señaladas, porque “nadie tapa el sol con un dedo”. Por ello también confesó que en sus tiempos de juventud estuvo involucrada en la prostitución.

“No hay dinero que te rinda cuando es mal habido”

“Siempre me dijo mi abuelita esto: ‘Dinero que viene de nalga, mierd% se hace’. Acuérdense de eso. No hay dinero que te rinda cuando es mal habido, no lo puedes disfrutar. Mejor ahora lo disfruto, los mil pesitos que gano, como mejor, piso mejor y vivo mejor”, expresó la astróloga.

La tarotista confesó que fue por medio de una amiga que conoció al hombre involucrado con el narcotráfico: “¿A mí, quién me llevó con este señor? Pues otra amiga, te ponen. Para ser prostituta necesitas de otra para que te venda. Yo lo viví, amigos. Yo viajaba en avión privado, yo tuve todos los relojes que se puedan imaginar. Una vez que me regalaron un anillo, este señor, cuando lo vendí ese anillo me compré una casa”, añadió.

“Yo viví esa época, viví ese mundo, nadie me lo platica, sé cómo se vive, qué te regalan, qué te dan, cómo te golpean. Lo mejor de mí es que nunca me gustó la droga, yo decía ‘por qué me voy a gastar… si me puedo comprar una blusa’, concluyó.

Con información de Publimetro