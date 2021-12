Guadalajara y Zapopan renuevan convenios de colaboración en materia de transparencia con CIMTRA

Redacción Antena Noticias

Con el objetivo de continuar transparentando la información generada por el Municipio de Guadalajara, referente al correcto manejo y destino de los recursos públicos, hoy se renovó el convenio de colaboración en esta materia con el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA). En la firma estuvieron presentes Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara, y su homólogo de Zapopan, Juan José Frangie Saade.



Pablo Lemus presidente resaltó la importancia que tiene la rendición de cuentas y dijo que CIMTRA hace cumplir la firma de este convenio.



“Tienen la obligación de exigirnos a los dos del cumplimiento de todos los acuerdos que hemos tenido, hace unos días en un evento que me invitaron al ITESO, hablábamos precisamente de esto, de la obligación y la responsabilidad moral que tenemos de ser congruentes en ello; un amigo de nosotros que también era activista en el tema de transparencia y rendición de cuentas, tenía una frase que a mí me gustaba mucho y él decía que ´Entre Más Mejor´, así de sencillo, y yo creo que esto aplica en el caso de la transparencia y la rendición de cuentas. Entre más ojos estén vigilando el correcto actuar de los gobiernos, mucho mejor desempeño tendremos”.



El Primer Edil externó que los ciudadanos deben participar, para que existan puestos más ojos en los mecanismos de rendición de cuentas.



“Siempre será muy sano que muchas instituciones y ciudadanos en general participen en el fortalecimiento de los modelos de transparencia y rendición de cuentas, porque luego caemos en el gravísimo error de poder decir: ´invertí, hice la calle, generé empleo´, no es así, el recurso es de la ciudadanía y nosotros somos administradores de los mismos y cuando ejecutamos, por decirlo así, una obra pública, la estamos ejecutando en beneficio y en mandato de la ciudadanía, así de sencillo, la renovación de estos convenios nos ayudan a seguir en la propia ruta”, aseveró.



El Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie dijo que ambos municipios compiten, de una manera sana, para transparentar toda la información en beneficio de la ciudadanía.



Carlos Javier Aguirre Arias, Coordinador Regional de Ciudadanos por Municipios Transparentes, reconoció el nivel que tienen ambos municipios en materia de transparencia y acceso a la información pública.



“Es de todos sabido que Guadalajara y Zapopan tienen muy buenos niveles en materia de transparencia, en CIMTRA tienen los primeros lugares nacionales (…) Esta renovación de los convenios de colaboración significa para nosotros poder dar un paso más adelante, es decir ya no solo tener los niveles mínimos de transparencia, que para nosotros CIMTRA el 100 es el nivel mínimo de transparencia, sino ir más allá por lo que además de la firma del convenio como viene ahí plasmado, queremos también ampliar y comprometer que estos dos ayuntamientos vayan también por otras herramientas de Gobierno Abierto, que nosotros en CIMTRA también elaboraremos estas herramientas para evaluar más allá de la transparencia”.



El colectivo hace unos días presentó una nueva herramienta para el diagnóstico de Gobierno Abierto, la cual implementarían ambos municipios a través de los micrositios que tienen en sus portales web.



Con la firma de la renovación de este convenio de colaboración en materia de transparencia con el CIMTRA, se refrenda el compromiso que tienen Guadalajara y Zapopan con sus ciudadanos para con evitar los actos de corrupción. Según datos del INEGI, la corrupción en México cuesta a cada ciudadano de este país 3 mil 800 pesos al año.



Durante el periodo 2018-2021, Guadalajara obtuvo una calificación de 100 por ciento en transparencia, al igual que siete municipios más del Área Metropolitana de Guadalajara. En el reporte de 2021 Guadalajara (junto con Colima y Mérida) fue la capital más transparente en información sobre el manejo de la pandemia por Covid-19. Además, Guadalajara fue la capital más transparente con 100 por ciento en la evaluación de capitales 2021 (reporte de septiembre 2021). Por debajo estuvo Chihuahua con 99.70.



Entre los aspectos de los bloques de evaluación municipal por parte de CIMTRA están: gastos, obras, bienes y sus usos, administración, desarrollo urbano, consejos municipales, participación ciudadana, cabildo y atención ciudadana.



CIMTRA es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria a partir de 2002, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la transparencia en los gobiernos y congresos locales, para mejorar la rendición de cuentas y el marco normativo en la materia, mediante la aplicación y procesamiento de herramientas de medición, evaluación y seguimiento.



CIMTRA está integrado por el ITESO; COPARMEX, ACCEDDE, Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de Jalisco; Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta; Emprendimiento Social y Ciudadanos Libres.



En el evento estuvieron presentes Fabiola Garibaldi Cortés, Secretaria Técnica de CIMTRA; Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara; Graciela de Obaldía Escalante, Secretario General del Ayuntamiento de Zapopan; Karina Anahí Hermosillo Ramírez, Sindica y Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia; Manuel Rodrigo Escoto Leal, Síndico Municipal de Zapopan; Sandra Graciela Vizcaíno Mesa, Regidora de la Comisión de Transparencia y Mejoramiento de la Función Pública de Zapopan, Marco Antonio Cervera Delgadillo, Director de Transparencia y Buenas Prácticas de Guadalajara; Rocío Selene Aceves Ramírez, Directora de Transparencia y Buenas Prácticas de Zapopan; Vladimir Hurtado Burgos, Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno; José Bautista Farías, representante de la Universidad ITESO y Carlos Villaseñor Franco, Presidente de COPARMEX.