Tlajomulco de Zúñiga, municipio de Jalisco con más agua contaminada de arsénico

Tlajomulco de Zúñiga es el municipio de Jalisco con más pozos subterráneos de agua contaminada con arsénico y que es utilizada por sus pobladores, aunque no es el único, reveló una investigación de Gibrán Mena, periodista de Quinto Elemento Lab.

Sin embargo, a nivel nacional son 11 mil los pozos contaminados con arsénico y cloruro que superan los niveles máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Además, estos pozos no se encuentran cerca de industrias, por lo que su contaminación deriva de la excesiva extracción de agua potable y pone en riesgo a 12 millones de personas que utilizan esta agua.

“Normalmente no se debe solo a las descargas industriales, por ejemplo de las mineras, si son una fuente muy importante de contaminación, pero este arsénico se encuentra en zonas donde no hay descargas industriales por ejemplo al norte de Baja California, alrededor de la Sierra la Giganta no hay mineras y sí hay arsénico esto es porque los pozos mismo al extraer el agua en un descontrol total de no administrar el tiempo que permanecen activos van intensificando la aparición del Arsénico natural”.

En México no se mide la extracción del agua y un 78 por ciento de las concesiones se otorgan a industriales y nadie vigila cuánta agua utilizan, explicó Gibrán Mena, de Quinto Elemento Lab.

Además, denunció que los organismos locales y la Comisión Nacional del Agua no informan de la calidad del agua, situación que pone en riesgo a la población porque la exposición de agua contaminada con arsénico podría derivar en enfermedades como cáncer de pulmón o amputación de miembros.

Con información del Diario NTR Guadalajara