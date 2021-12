Dulce revela que existen dos hijos no reconocidos de Juan Gabriel

La polémica que envuelve a la familia de Juan Gabriel continúa y es que luego de que uno de sus hijos fuera denunciado por presunta violencia familiar ahora ha salido a la luz que podrían existir más descendientes del cantante.

Hasta el momento Luis Alberto, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel forman parte de la lista de los hijos que, en vida, fueron reconocidos por el querido Divo de Juárez, sin embargo la cantante Dulce, asegura que existen otros dos hijos más.

”Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto”, dijo en un reciente encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

La intérprete de ‘Muñeca’, además señaló que si los jóvenes no revelan su identidad es porque no les interesa la fama ni nada que tenga que ver con él espectáculo: ”Nunca va a salir porque a él no le interesa (la fama), es un muchacho triunfador, muy guapo; lo heredaron en vida, era el gran orgullo de su padre”, agregó.

Con información de TVNOTAS