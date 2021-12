Jalisco reporta un decremento de 96.63% de los casos confirmados de dengue

Redacción Antena Noticias

Involucrar a todos los miembros de la familia para controlar y destruir dentro del hogar potenciales criaderos del mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, es una estrategia prioritaria también en invierno, la cual puede realizarse durante los días de asueto.



“El dengue está en todo el año, el dengue no solo está en temporada de lluvia, tenemos que aprovechar estas vacaciones que vamos a estar en casa, para hacer una revisión exhaustiva en toda la casa”, invitó la encargada del despacho del Departamento de Vectores y Zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco, María Isabel Higuera Torres.



La funcionaria recomienda a la población revisar el patio, la azotea y otros espacios al aire libre alrededor de la vivienda; así como el interior de sus hogares para eliminar posibles criaderos de mosquitos, ya que estos se reproducen en depósitos o utensilios que generalmente ya no se usan y que acumulan agua limpia como botellas, llantas, cubetas, juguetes abandonados y muchos objetos más, incluso una corcholata.



Otros lugares donde el mosco hembra transmisor del dengue puede depositar sus huevos son las paredes de los tinacos, aljibes, piletas y otros depósitos de agua, por ello la importancia de mantenerlos bien tapados.



Si se cuenta con floreros que contengan plantas acuáticas, deben ser limpiados en su interior, así como su raíz, y cambiar el líquido cada tres días. Si la casa cuenta con pileta, ésta debe limpiarse por los costados periódicamente para evitar que el mosco deposite sus huevecillos, si está en desuso mantenerla vacía. Los bebederos de agua para mascotas también son un recipiente propicio para la reproducción del mosco, por lo que el agua debe cambiarse constantemente.



“En el jardín puede haber incluso lonas con agua a la sombra y ahí no se estaría evaporando el agua por lo tanto es un riesgo para la reproducción del mosquito”, agregó Higuera Torres.



Durante todo el año, incluyendo esta temporada decembrina, los brigadistas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recorren diversos municipios del estado realizando acciones de promoción y prevención como son las visitas casa por casa para implementar la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira que es la principal herramienta de combate al dengue; así como la fumigación en colonias donde hay casos positivos y de forma preventiva donde se tenga concentración poblacional.



Para seguridad de la población “todos los brigadistas tienen una credencial, con número oficial, portan un chaleco color beige, con los logos de la SSJ, gorra café y algo muy importante tenemos una aplicación llamada Sin Dengue, al ingresar esa aplicación si alguien toca tu casa; se le puede pedir un número de identificación al brigadista, y en esa aplicación el morador de la casa pone el número y va a ver la foto del brigadista que le está tocando la puerta”, comentó Higuera Torres.



Para mayor detalle sobre las acciones, la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira, los trabajos en las colonias visita https://aguasconeldengue.jalisco.gob.mx (https://aguasconeldengue.jalisco.gob.mx/)/, ante cualquier duda de síntomas de la enfermedad del dengue llamar al Call Center 33 3823 3220 las 24 horas los siete días de la semana.



CORTE SEMANAL

A la Semana Epidemiológica 49 (que fue del 5 al 11 de diciembre), Jalisco reporta un decremento del 96.63 por ciento de los casos confirmados de dengue, en comparación la misma semana de 2020. A nivel nacional la entidad se ubica en el sitio 14 en tasa de incidencia y el 9° por total de casos.



● Casos nuevos: 2 (dengue no grave)

● ACUMULADO de casos confirmados: 176

Dengue no grave: 149

Dengue con signos de alarma: 18

Dengue grave: 9

Defunciones: 2