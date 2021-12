¿Qué son las ‘factureras’ y cómo afectan a tu negocio?

Redacción Antena Noticias

El esquema de las empresas factureras ha ganado relevancia durante los últimos tres años. Este tipo de compañías con operaciones fraudulentas han sido uno de los principales blancos de la autoridad fiscal durante el presente sexenio. Sin embargo, también representan un riesgo latente para otras empresas, ya que establecer relaciones comerciales con negocios que se apalancan de estas prácticas puede ser riesgoso para todas las partes involucradas.

Las factureras, como su nombre lo indica, son empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, inexistentes o simuladas; éste movimiento sirve para que los negocios que contratan sus servicios puedan aumentar sus gastos de manera falsa y, de esta manera, reducen el pago de sus impuestos. Este tipo de empresas cobran una comisión por cada factura.

“Asociarse con empresas que utilizan factureras puede afectar a una organización, desde riesgos reputacionales hasta otras actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el crimen organizado. Es importante que las compañías sepan con quién hacen negocios y puedan reducir riesgos”, señala Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en la verificación de identidad.

Ante el dinamismo comercial que representan las temporadas altas como diciembre, es importante que las empresas conozcan estos riesgos y se ‘blinden’ para evitar tratos con estos negocios.

De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) cuentan con las siguientes características:

● No tienen con activos, infraestructura física, personal, además que no se les ubica en su domicilio fiscal o lo dejan sin previo aviso.

● Registran montos elevados de facturación y pocos gastos.

● Los socios de la empresa fueron empleados, no se pueden localizar, no declaran impuestos o no cuentan con recursos.

● Su objeto social suele ser amplio.

Los riesgos de hacer negocios con factureras

Para que una empresa pueda desarrollarse y alcanzar su máximo potencial es imprescindible que tenga aliados confiables. De lo contrario, los problemas legales, el riesgo reputacional, la insatisfacción de los clientes y el fraude son riesgos latentes en la relación comercial.

En este contexto, la verificación de identidad es un proceso imprescindible para que los negocios puedan establecer relaciones más transparentes y confiables con nuevos aliados, pero sobre todo para evitar las amenazas ya mencionadas.

“México tiene varios riesgos como la poca transparencia financiera, la corrupción, lavado de dinero, sobornos, y un pobre sistema de rendición de cuentas, por ello es importante que las empresas sometan a un riguroso a análisis a quienes desean tener como aliados comerciales”, agrega el director general y fundador de Tu Identidad.

Los procedimientos de Know Your Customer (KYC) o Know Your Business (KYB) son herramientas útiles para las empresas independientemente de su giro. De esta manera, los negocios pueden conocer mejor a sus proveedores, socios, aliados, clientes y hasta empleados y reducir el riesgo de realizar tratos con personas o empresas de dudosa reputación o que puedan afectar al negocio.

Tu Identidad recomienda acciones como:

● Validación de identificaciones oficiales ante el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el padrón electoral

● Validación del RFC ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

● Consulta de antecedentes en listas negras

● Validación de comprobante de domicilio ante Comisión Federal de Electricidad