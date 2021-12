Pese a escándalos de Gertz Manero, AMLO dice estar satisfecho con su trabajo como fiscal y niega que vaya a ser reemplazado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles el reemplazo del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pese a los recientes escándalos en los que se ha visto involucrado.

“Es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero, no hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente y nosotros, el presidente, el titular del Ejecutivo, está satisfecho con la labor del fiscal General de la República”, dijo López Obrador.

Las especulaciones se dieron tras una reunión ayer martes entre el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto.

“Es parte de las especulaciones, de los rumores, de la politiquería”, dijo el mandatario federal y calificó como normal dicha visita.

“Es normal que se dé esta entrevista, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, tiene entre otras virtudes el que no se pelea con nadie”, aseguró AMLO.

“Busca el diálogo, busca la conciliación, me ayuda mucho, yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo, él también”, aseguró.

Dijo desconocer los temas que trataron en la reunión pero que él escucha mucho la opinión del secretario López.

El pasado 9 de diciembre, Santiago Nieto expuso que no tiene ningún enfrentamiento con Gertz Manero, como trascendió en medios de comunicación en meses pasados.

Esa misma semana, otra investigación periodística aseguró que la UIF investiga a Gertz por la compra de decenas de vehículos de lujo.

Gertz Manero, de 82 años y fiscal general desde 2019, a propuesta del presidente López Obrador, quiere que los procesos contra la corrupción del anterior Gobierno marquen su legado al frente de la FGR, pero también ha usado el cargo para resolver rencillas personales.

En septiembre, el fiscal intentó sin éxito que un juez metiera en prisión preventiva a 31 científicos y académicos por un supuesto manejo irregular de fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una acusación que indignó a la academia.Según denuncian allegados, resulta que el Conacyt había negado durante varios años a Gertz Manero ingresar en el Sistema Nacional de Investigadores por su insuficiente producción científica.

