Azteca descansa a Anette Cuburu por COVID-19

Todo parece indicar que Anette Cuburu no se encuentra en un buen momento laboral, luego de que cuestionara la cobertura que llevó a cabo Mara Patricia Castañeda durante el pultimo adiós de don Vicente Fernández, quien fue su suegro.

Según el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, ”me entero que Televisión Azteca le ordenó a Anette Cuburu que no se presente a trabajar en 15 días. ¿El motivo? La conductora estuvo cerca de personas que dieron positivo en Covid-19, situación que la vuelve ‘sospechosa’ de tenerlo también”.

”Es por eso que en los recientes días (no incluyendo hoy que Venga la Alegría y Al Extremo transmitirán programas grabados) ha estado ausente de los espacios en los que participa habitualmente. Y hasta que compruebe que no es peligrosa, es decir que no tiene coronavirus o su variante, volverá a ser reinstalada en su puesto de trabajo”, agregó.

Recordemos que Anette no la ha pasado nada bien, tras sus comentario cero atinado en torno al trabajo periodístico de Mara Patricia, quien fue esposa de Vicente Fernández Jr durante ocho años, motivo por el cual don Vicente (qepd) siempre la consideró como una hija.

