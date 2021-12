Cruz Verde Guadalajara emite una serie de recomendaciones de salud

El Gobierno de Guadalajara, a través de los Servicios Médicos Municipales, emite una serie de recomendaciones a la ciudadanía en materia de cuidados de salud ante la temporada invernal.



Debido a la entrada de la temporada de invierno en nuestro país —el martes 21 de diciembre— en los últimos días se han presentado bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y esto ha dado como resultado que aumenten las enfermedades respiratorias.



El doctor Hiram Alejandro Bojórquez Sepúlveda, Director Médico de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, habló de los cuidados que debe mantener la ciudadanía con el fin de prevenir enfermedades por el frío.



“Tratar de evitar cambios bruscos de temperatura, tratar de no salir de un lugar que esté muy caliente a uno que esté frío y viceversa, hay que abrigarse bien, utilizar gorro, bufanda, el cubreboca que es muy importante seguirlo usando esta temporada, calcetines gruesos es también muy importante. Además, hay que consumir una gran variedad de frutas y verduras y tratar de promover con la familia que las comidas sean atractivas, ya sea en forma de caldo o alimentos calientes (…); hay que estornudar correctamente, ya sea con un pañuelo o con el ángulo del codo, para evitar también contagios, lavarse las manos a menudo, cuando uno sale de casa y cuando uno llega y evitar tocarse ojos, nariz, con las manos sucias”, recomendó.



El directivo médico pide a la ciudadanía evitar automedicarse y acudir a consulta ante cualquier síntoma fuera de lo común, para que sea atendida a tiempo.



“Hay que evitar automedicarse, si el paciente tiene algún cuadro de vías respiratorias superiores, ya sea que le duele la cabeza, que le lloran los ojos, la nariz que trae secreción de moco, hay que acudir con el médico y ya el médico decidirá qué tipo de manejo se le puede dar y si requiere de medicamentos antibióticos o no, es muy importante que acudan a su médico”.



Los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara exhortan a la ciudadanía a tener mayores cuidados en casa como aislar las tuberías de agua para que no estén expuestas, si se cocina con leña ventilar el lugar, revisar chimeneas en caso de contar con ellas e instalar detectores de humo, o si se tiene calefacción que sea revisada por un profesional.



Es importante que la ciudadanía prevenga emergencias a causa de la inhalación de monóxido de carbono, las cuales pueden derivar hasta en la pérdida de la vida.



Los síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono son las siguientes:



Dolor de Cabeza.

Mareos.

Debilidad.

Malestar estomacal.

Vómitos.

Dolor en el pecho.

Confusión.

Además, se invita a la ciudadanía a ingerir diversos alimentos que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico, como las siguientes frutas y verduras:

Granada, mandarina, higo, uva, manzana, pera, tejocote, durazno, arándanos.

Chícharos, calabacita, pimientos, coliflor, ejotes, rábanos, zanahorias, berenjena.

Prepara las verduras en sopas, caldos y guisados.

También, se debe de tomar en cuenta lo siguiente: