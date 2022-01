“¿Para qué las quiero?”: López Obrador reitera que no quiere estatuas u obras con su nombre

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció a los habitantes de Atlacomulco, en el Estado de México, su intención de develar una estatua en su honor, sin embargo, afirmó que no quiere ese tipo de manifestaciones.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario mexicano mandó un mensaje al grupo que se organizó para develar dicha estatua, la cual fue vandalizada y derribada la madrugada del 1 de enero y que causó revuelo en redes sociales.

“Quiero darles un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, del Edomex, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona: decirles que los quiero mucho y les agradezco mucho pos su iniciativa, que son mis amigos del alma como millones de mexicanos, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga”, agregó.

Pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, parques, bibliotecas, mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso y lo he expresado varias veces. Si ellos me hubiesen preguntado, seguro los hubiese convencido, pero como no me consultaron ellos mandaron hacer esta estatua que derribaron, los que lo hayan hecho es secundario”, puntualizó.