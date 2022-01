Se manifiestan enfermeras en Acapulco; exigen contratación

Acapulco, Gro., Enfermeras pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 07 de la Secretaría de Salud estatal se manifestaron en el exterior del módulo de vacunación contra el Covid-19, en la Unidad deportiva Acapulco, en la colonia Progreso, para exigir certeza laboral.

A unos momentos de iniciar la continuación de la aplicación de la dosis de refuerzo a adultos mayores en este puerto, alrededor de las nueve de la mañana, un grupo de las afectadas se manifestó en el exterior del inmueble, donde mostraron cartulinas con mensajes de inconformidad.

En representación de las enfermeras, Osiris Beatriz Casanova, expresó que “llevamos una semana sin contrato, terminó el 31 de diciembre, no sabemos si nos van a pagar, llevamos así ocho años trabajando, y a veces renovamos hasta febrero o marzo, queremos justicia, que por lo menos nos traigan el contrato para que se nos firme”.

Detalló que son perjudicadas por esta situación 113 vacunadoras, de las cuales sólo convocaron a 50 a participar en la vacunación.

Subrayó que la aplicación de la vacuna no fue suspendida, pero era necesario que dieran a conocer su problemática.

Las manifestantes pidieron la ayuda de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, al recalcar que “nosotros también somos acapulqueñas”.

Enfatizó que “somos madres solteras, y a veces no nos pagan hasta en tres quincenas”.

Las enfermeras reprocharon que ninguna autoridad les da información, y que sólo fueron citadas a vacunar personas de lunes a sábado.

Señaló que cuando inició la vacunación del personal de primera línea ellas no fueron tomadas en cuenta, además que no les corresponde el pago de bono, no obstante que vacunan a más de mil personas al día, y ellas ni siquiera cuentan con prestaciones, ni vacaciones, ni acceso servicios del sector salud, por lo que si se enferman, deben acudir a médicos privados.

Tras la protesta, las enfermeras regresaron a sus puestos de vacunación.

Con información de La Jornada.