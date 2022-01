AMLO pide no alarmarse por aumento de ómicron; ‘que no nos metan miedo’, afirma

Dijo que es importante que se sepa que esta nueva variante es muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando hospitalización ni hay casos de fallecimientos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió hoy, 4 de enero de 2022, no alarmarse por el aumento de contagios de la variante ómicron de covid y pidió que “no nos metan miedo”.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador dijo que es importante que se sepa que esta nueva variante es muy contagiosa pero afortunadamente no está demandando hospitalización ni hay casos de fallecimientos.

“Que la gente sepa esto, también seguir cuidándonos pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo, nosotros estaríamos informando cualquier situación”.