AMLO compara el movimiento feminista con críticas en su contra por manejo de la pandemia; es “cosa política”, dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que conservadores y derechistas “se montaron” en el movimiento feminista por conveniencia y tintes políticos para criticarlo, de la misma manera que pasó con el manejo de su gobierno a la pandemia de Covid-19.

“Había cosas que no me parecían pero no por la causa, sino veía yo que había un interés político de afectarnos, al final todo quedó al descubierto”, lamentó.

“Se volvieron feministas nada más por conveniencia y luego ya demostraron que no, que no era así, que era una cosa política como lo mismo toda la campaña con la pandemia”, dijo.

El mandatario federal relató que, incluso sus hijos, se vieron “engañados” con este falso movimiento feminista de derecha.

“Ahora que empezó la movilización, yo tenía porque la derecha, el conservadurismo, se montó en eso y llegó a engañar, hasta en la casa, no con Beatriz pero sí con mis hijos, que mis hijos tienen posturas verdaderamente progresistas y avanzadas pero me reclamaban, casi casi me coreaban ahí en la casa, ¿cómo es lo del patriarcado? si: rompe el pacto”, contó.

El presidente López Obrador reconoció también la inclusión de mujeres en su gobierno.

“Es realmente importante el que ya haya más mujeres en la Suprema Corte, nunca se había propuesto a mujeres como ahora para ser ministras, nunca, estoy seguro, me puedo equivocar pero no creo”, dijo.

“Lo segundo, lo que la presidencia del Banco de México, también, Victoria Rodríguez, Loretta igual, la ministra, y van a seguir participando mujeres, no ha habido un gobierno hasta ahora, estoy seguro que hacia adelante sí nos van a rebasar, pero hasta ahora vamos adelante nosotros, ningún gobierno eh, en legisladores, legisladoras en este caso, en el poder judicial, en el ejecutivo, gobiernos estatales, no no hay”, aseguró.

