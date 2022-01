JC Chávez Jr. da positivo a Covid 19

Hace unas horas y mediante un video que publicó en sus redes sociales, el boxeador, Julio César Chávez Jr. informó que ha dado positivo al virus del Covid-19, enfermedad que ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo.

Visiblemente molesto por su contagio, el hijo del ‘César del Boxeo’ aseguró, además, que tiene todos los síntomas pero que no se dejará vencer.

”Les tengo una nueva, pero que en verdad es algo nuevo: me dio Covid. Salí positivo a Covid… estuve invicto y vale ma***. El problema es que tengo todos los síntomas, ni pe***”, dijo.

En otros temas, Chávez Jr. reaccionó a las recientes declaraciones de su esposa, en las que asegura que Julio tiene problemas de adicciones y por falta de ayuda profesional, está repitiendo los mismos patrones que su padre.

El boxeador, reveló que la madre de sus hijos no le permite verlos y que lleva ya varias semanas sin hablar con ellos : ”La persona que anda desbocada es ella. Tengo Covid y ella no me hablado, no me deja hablar con mis hijos y les dice que no conteste la tablet”, agregó.

”Yo sí la quiero, ella no me quiere. Pase lo que pase, aunque me haya contestado otra persona. Yo me porto bien, no hecho nada malo, lo único que he hecho es que soy un pend*** y se aprovechan”, finalizó.

Con información de TVNOTAS