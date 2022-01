“Nunca confrontaré al presidente”, dice Monreal

El senador Ricardo Monreal expresó este lunes que nunca confrontará al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario calificara en conferencia matutina que “era del porfiriato” la idea de no adelantar la sucesión presidencial, como lo ha denunciado el legislador.

“Hace casi un cuarto de siglo inicié una larga travesía de lucha política con el licenciado Andrés Manuel López Obrador para transformar las instituciones de la nación. Fue la mejor decisión; nunca confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país. ¡Viva México!” escribió Monreal en su cuenta de Twitter.

Al respecto, López Obrador dijo en la mañanera que no adelantar la sucesión presidencial era como se hacía antes entre “los tapados y las decisiones de élite”.

“El pueblo va a decidir, nada más que se tiene la idea de que el pueblo no sabe, que la política es asunto de los políticos; pues no. El pueblo sabe más que nosotros, que los dirigentes, es el que me ha sacado adelante en los momentos más difíciles”, dijo el mandatario.

Por otra parte, Monreal ha mencionado abiertamente su aspiración de contender en 2024 por la presidencia del país como abanderado de la izquierda aunque consideró que existió una precipitación en la carrera por la sucesión presidencial que ha llevado a disputas al interior de Morena.

“En el movimiento persisten comportamientos facciosos y autodestructivos”, escribió Monreal en su blog sobre los aspirantes a la presidencia dentro de su partido.

Añadió que “la precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del Gobierno, sus aliados y Morena, el partido que llevó al presidente al poder en 2018”.

Con información de Latinus