Expiden gafetes a conductores de Mi Macro Periférico

Como parte de las acciones previas a la entrada en servicio de Mi Micro Periférico, ya se expiden gafetes a los conductores que operarán las unidades de este sistema de transporte que entrará en operaciones a finales de mes.



Al concluir esta semana, se habrán entregado los gafetes a los conductores que operan las 322 unidades de las rutas troncales, complementarias y alimentadoras.



El gafete es un mecanismo de identificación que todos los conductores u operadores de transporte público en todas las modalidades que dispone la Ley deben portar durante la prestación del servicio público de transporte.



Dicho trámite incluye la aplicación de un examen toxicológico para garantizar que los examinados no consumen alguna droga, estupefacientes o psicotrópicos y por lo tanto pongan en riesgo la seguridad de los usuarios.



El proceso también permite actualizar el registro único de cada conductor, así como verificar que en su expediente no cuenten con alguna suspensión o cancelación de su licencia de conducir por infringir la Ley de Movilidad y Transporte.



José Antonio Álvarez Hernández, quien lleva 28 años trabajando como conductor de autobús reconoció que es un privilegio ser parte del grupo de conductores que será parte de este nuevo sistema de transporte en la ciudad.



“Para mi es un gran honor recibir el gafete que me certifica como un gran conductor para Mi Macro Periférico, espero que esto sea algo nuevo y diferente para todos los usuarios”, expresó.



Cada gafete cuenta con un QR para validar la información relativa a la empresa y la ruta en las que labora el conductor.



Entre los requisitos que deben cubrir los conductores para obtener su gafete están: licencia de conducir de transporte público vigente, acta de nacimiento, CURP, INE vigente, comprobante de domicilio, carta en la que el concesionario lo reconozca como prestador de servicio, certificado médico y constancia de no antecedentes penales.



Como parte de la capacitación previa a la entrada en servicio de Mi Macro Periférico, los conductores recibieron talleres de sensibilización sobre el cuidado que deben tener en su interacción con usuarios vulnerables de la vía pública, entre ellos los ciclistas. Los talleres se impartieron a alrededor de 650 conductores que operarán tanto la ruta troncal de Mi Macro Periférico, así como las complementarias y alimentadoras.



Como parte de la temática de los talleres se les advirtió del riesgo, gravedad y consecuencias que implica la velocidad al momento de conducir; sobre la vulnerabilidad y la presencia del error humano en la interacción con otras modalidades de transporte motorizado y a identificar los usuarios vulnerables y la forma correcta de convivir con ciclistas.