Más de 200 mil dosis de vacunas contra COVID-19 aplicadas en la primera semana del año en Jalisco

Para comenzar este 2022 tan solo en la primera semana de enero se aplicaron en Jalisco 270 mil 270 dosis de vacuna contra COVID-19, principalmente en personas mayores de 60 años en modalidad de refuerzos, en adolescentes así como personal de salud del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y regiones sanitarias del interior del estado.

De esta manera, fueron 188 mil 481 dosis del laboratorio AstraZeneca y 48 mil 789 biológicos de la farmacéutica Pfizer-BioNTech los que se suministraron en el periodo del 2 al 8 de diciembre para evitar la infección causada por el virus SARS-CoV-2.

Esta jornada especial se realizó principalmente en los macromódulos metropolitanos Auditorio Benito Juárez y Centro Administrativo CAT Tlajomulco en la zona conurbada y en diversas sedes de los municipios.

Esta semana comenzará la vacunación de refuerzo para personal educativo y el registro se realizará vía el sitio https://vacunacion.jalisco.gob.mx/ dando preferencia al personal de educación básica para su registro este martes 11 de enero a partir de las 11:00 horas. En esta liga podrá agendar su cita y elegir el módulo más cercano. Es necesario que hayan pasado 6 meses de la última dosis aplicada.

Los detalles de ésta y otras convocatorias para nuevas jornadas de vacunación contra COVID-19 se darán a conocer a través de los canales oficiales de la Secretaría de Salud y Gobierno del Estado; al igual que en la página https://coronavirus.jalisco.gob.mx.

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) recuerda que la pandemia sigue activa y no es momento de bajar la guardia; por lo que aún vacunadas, todas las personas deben:

*Usar cubrebocas adecuadamente en espacios cerrados.

*Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol al 70 por ciento

*Evitar espacios cerrados aglomerados y lugares que incumplan las medidas de prevención.

En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.

ACUMULADO CASOS SEMANAL

A la semana epidemiológica número 1 del año (del 02 al 08 de enero de 2022), se han acumulado 409 mil 346 casos confirmados de COVID-19 (7,105 contagios nuevos). En este periodo se acumulan 17 mil 664 defunciones (32 durante el periodo citado).