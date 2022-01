DIF Zapopan conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de atender a las personas que padecen esta enfermedad

El Centro de Atención Psicológica del DIF Zapopan ofrece terapia a familias zapopanas para acompañarlas en su proceso

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Por ello, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Zapopan, a través del Centro de Atención Familiar (CAP), explica la importancia de sensibilizar a la población sobre este problema de salud pública y la necesidad de que se trate a tiempo por especialistas.

La psicóloga del Centro de Atención Familiar, Laura Rodríguez, compartió que los días posteriores a la Navidad y el inicio del Año Nuevo pueden ser más difíciles de llevar para muchas personas.

“Pero si ya pasan más de 2 a 3 semanas y esta situación de adaptación se está complicando más porque nos aislamos, perdemos el gusto por lo que nos gustaba hacer y hay otros sentimientos, tristeza, irritabilidad, entonces es tiempo de acudir a un especialista”, informó la psicóloga.

Un aspecto relevante a considerar es que la tristeza puede presentarse en varios momentos de la vida y es normal, pero si llega a interferir con la actividad cotidiana, debe de ser atendida por profesionales de la salud mental.

“Sensación de no quererte levantar, de no querer hacer nada, de sentirte siempre triste, de no poder controlar tu llanto, no querer estar con la gente que quieres, que tienes mucho miedo, mucha preocupación; cuando se combinan varios de esos aspectos, entonces sí son alertas, ideaciones de morirse. Para ello se debe acudir con un neurólogo o un psiquiatra, ya que los niveles de serotonina pueden estar disminuidos y ser la causa de esta situación”, enfatizó Laura Rodríguez.

A dónde acudir

Por esta razón se invita a la población que requiera de terapia profesional acudir al CAP, el cual se ubica en avenida Laureles N°1151, colonia FOVISSSTE. Para más información se tiene disponible la línea 33 3836 3457, de lunes a viernes, de las 08:00 a las 20:00 horas.

Signos y señales de alerta de la depresión

• Tristeza profunda.

• Irritabilidad.

• Aislamiento.

• Desinterés por lo que habitualmente se disfrutaba.

• Ideación de morir.