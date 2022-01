Inaugura Alfaro nave de empaque de empresa de berries en Tala

Redacción Antena Noticias

Con la presencia del Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, este día se inauguró la nave empacadora y de enfriamiento de berries de la empresa Bloom Farms, que sigue creciendo en el estado de Jalisco ahora en la Región Valles, teniendo punto directo para la distribución de alimento de exportación que en esta temporada tendrá capacidad para producir 4 millones de kilos y generará 3 mil 057 empleos directos, además de impulsar oportunidades de comercio para los proveedores locales.



Durante la develación de la placa en el municipio de Tala, el mandatario jalisciense recordó que esta empresa ha cumplido con un compromiso con Jalisco, pues Bloom Farms abrió producción en la Zona Norte, generando cientos de empleo en el cultivo de arándano. Este región de Jalisco hoy tiene un nuevo vocacionamiento productivo con cultivos protegidos, dijo Enrique Alfaro, como la semilla de girasol y de chile “donde antes no había nada, donde no había oportunidades, no había perspectivas de desarrollo”.



“Ese proyecto es hoy ya una realidad y esa es una muestra nada más de lo que hemos podido construir juntos. Este proyecto viene a fortalecer la estructura económica de la región Valles en donde la articulación de distintos proyectos particularmente de carácter agroindustrial, nos permiten hoy tener una estrategia diversificada de crecimiento económico que hace de la economía de Jalisco una economía que se ha consolidado como locomotora del crecimiento económico nacional”, indicó Alfaro Ramírez.



Acompañado por Joanna Santillán, presidenta del Voluntariado del Gobierno de Jalisco y Ana Lucia Camacho Sevilla, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Gobernador explicó cómo actualmente en los ingenios de caña de la Región Valle se usa tecnología para hacer zafra en verde con la finalidad de contribuir con la descarbonización de la economía.



Añadió, que el continuar con agendas de trabajo entre gobierno y productores para garantizar el abasto de agua, planeación municipal para desarrollar proyectos de inversión para producción de berries y atender el tema de imagen para los mismos municipios con relación a los invernaderos.



“El poder hacer un ejercicio de planeación coordinado entre el gobierno y la iniciativa privada nos va a permitir que esta industria tenga una viabilidad de futuro real y que pueda seguir parte tan importante de la estructura económica en Jalisco”.



En el marco del evento y con los presidentes municipales de la región, Enrique Alfaro anunció la rehabilitación del tramo carretero de Tala a Ahualulco, para seguir generando condiciones, así como la gestión de una entrada del Macrolibramiento en Tala, pues no estuvo nunca contemplado siendo un punto estratégico para el comercio y crecimiento económico.



A nombre de los socios, directivos y trabajadores, Guillermo Romo Romero, destacó que este es el único centro que tiene el estado para salir de exportación directa con temperatura a 0 grados. Asimismo, siendo responsables en el tema ambiental han bajando al 40 por ciento el uso del agua con respecto a otras empresas.



“Confió el respaldo del Gobierno de Jalisco para seguir creciendo estas actividades de forma sustentable y sostenibles”, apuntó el empresario.



En el año 2021 los productores de la Región Valles y los doce municipios que la integran pudieron acceder a los programas de la SADER, siendo el mayor número de beneficiarios con los programas de Productores Agrícolas, Grupos Vulnerables, Maquinaria Agrícola, Sector Lechero y Sector Acuícola.



Fueron 310 productores apoyados en la Región Valles con un monto total de 21.4 mdp.

Jalisco es primer lugar nacional de producción de frambuesa con 89 mil toneladas y primer lugar de cultivo de arándanos con 29 mil toneladas, así como segundo lugar en zarzamora con 8 mil toneladas.



La Región Valles cuenta con el segundo lugar estatal de producción en estos tres cultivos.