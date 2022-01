Oribe Peralta no considera un fracaso su paso por Chivas

Oribe Peralta reconoció que tomó un riesgo al aceptar su traspaso a Chivas cuando jugaba para el América, y a pesar de que no obtuvo buenos resultados con la playera del Rebaño, el delantero que hoy anunció su retiro descartó que considere su paso por Guadalajara como un fracaso.

“Nunca he considerado las cosas como un fracaso, las tomo como un aprendizaje, porque sin eso, no podría ser la persona que soy ahora, no podría ser lo consciente que soy de todo lo que viví y a final de cuentas no me quedé con ganas de nada”, explicó Oribe en entrevista con TUDN tras anunciar su retiro del futbol profesional.

Oribe llegó a Chivas en 2019, tras un paso destacado por el América, pero solamente logró anotar dos goles en 40 partidos, lo que generó críticas. Este martes, luego de 19 años de carrera y en su cumpleaños 38, Peralta confirmó su retiro.

“No me podía quedar con las ganas, y si te quieren en Chivas, pero no voy porque estoy en América, no puedo arriesgarme… ¿y si hubiera salido bien? Yo no quería arrepentirme, tienes que ser valiente, y si no lo eres va a ser muy difícil que consigas cosas chingonas”, explicó Peralta.

EUROPA

Oribe Peralta reconoció que a su carrera que hoy dio por terminada le faltó una oportunidad para jugar en Europa, pero indicó que no hizo falta para mostrar su gran nivel como figura de Santos y América, tras descartar que su paso por Chivas fuera un fracaso.

“Sí, sí me habría gustado (jugar en Europa) pero no es una espinita que me haya quedado, porque, como el señor (Oswaldo Sánchez), que lo tuve mucho tiempo de referente y lo sigo teniendo, no fue necesario ir a Europa para mostrarnos y para poder llegar a representar a México en uno o varios Mundiales”, dijo Oribe Peralta en entrevista con TUDN.

Oribe, quien este martes cumplió 38 años y anunció su retiro oficial, aceptó que la última etapa de su carrera no fue lo ideal, con poca actividad en Chivas, lo que tachó de una injusticia de la vida.

“Siempre he pensado que la vida no es justa. Tú puedes entregarle todo a la vida y no conseguir nada. A mí me bendijo con muchísimas cosas que al principio no las mencionaba, hoy en día estoy muy consciente de todo lo que se me dio, entonces por esa parte estoy tranquilo.

“Más bien te vas en paz con todo lo que le diste, si tú te vas satisfecho de haber hecho lo que estaba en tus manos, de haber dado todo lo que estaba en ti por conseguir el sueño, por vivirlo, por disfrutarlo, te vas en paz, te vas tranquilo y al final de cuentas es una decisión que nadie más la podría tomar si no vivió las experiencias que yo viví”, indicó Oribe.

Con información de Latinus