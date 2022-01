Mesa de Salud Jalisco aprueba reforzar medidas contra el aumento de casos por Covid-19

Redacción Antena Noticias

Mesa de Salud aprueba reforzar medidas contra el aumento de casos por Covid-19; acuden entre 71% y 75% de alumnos de educación básica a la presencialidad



– Será la próxima semana la siguiente evaluación de las medidas generales vigentes

– Este miércoles se anunciará el modelo de pruebas exclusivas para el sector educativo

– Llama la Mesa de Salud a reforzar las medidas tanto en transporte público como en centros comerciales

– En el sector público y privado se incentiva a autorregular el esquema de home office cuando lo sea posible

– Ante la aprobación por la COFEPRIS de nuevos fármacos contra Covid-19, se mantiene la gestión de compra con las farmacéuticas



El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que la Mesa de Salud, determinó este lunes continuar con las medidas que se estipularon hace una semana, y a su vez reforzar con cinco iniciativas acordadas hoy: el arranque del modelo de pruebas exclusivas del sector educativo; el reforzamiento de monitoreo del uso de cubrebocas en el transporte público; la autorregulación en empresas para actividades de home office; continuar con la gestión de compra de medicamentos aprobados por COFEPRIS para tratamiento de infecciones por Covid-19 e incrementar la vigilancia en establecimientos y giros donde se requiere certificado de vacunación.



Asimismo, a través de un enlace con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, desde la Escuela Primaria 15 de mayo en Zapopan, se informó que la asistencia notificada a la presencialidad en educación básica fue esta mañana del 71 a 75 por ciento del millón 660 mil 553 alumnos, luego de dos semanas de espera a las aulas como medida precautoria. Se notificó la apertura del 99 por ciento de las 13 mil 357 escuelas públicas que hay en la entidad.



“El periodo de evaluación efectivo para poder hacer un ajuste en la estrategia es de cuando menos 15 días. Hoy es un corte intermedio y el arranque sobre todo en la etapa del regreso a la presencialidad en las escuelas con el modelo escalonado que hemos diseñado”, indicó Alfaro Ramírez.



El Gobernador recordó que Jalisco mantendrá su modelo híbrido de educación, con la finalidad de que los padres de familia o tutores que no quieran enviar a sus hijos a la escuela, puedan hacerlo a través de la educación a distancia.



Durante los cinco días de vacunación del personal educativo para la aplicación de la dosis complementaria de su esquema, se inocularon las 107 mil citas, que representan el 100 por ciento de los registrados. Alfaro Ramírez, refirió tomar en cuenta que hubo maestros que por algún motivo habían tenido una segunda vacuna previa en alguna otra campaña de vacunación o incluso fuera del país.



Será en dos semanas cuando se determine el impacto que ha tenido el regreso a clases presencial en educación básica, pues los contagios que se tienen registrados de 452 menores de edad se deben a la temporada vacacional.



En el resumen de información se explicó que será el día jueves cuando Jalisco alcance su máxima capacidad para la aplicación de pruebas, tanto PCR como de antígenos. La Universidad de Guadalajara mantiene 11 módulos en todo el estado y con 2 mil 910 test semanales y 8 mil 315 que aplica Gobierno de Jalisco en toda la entidad, que ya amplió más módulos de atención en la AMG.



El mandatario jalisciense informó en cifras que en una semana se registraron 16 mil 011 casos nuevos, siendo 15 mil 991 casos activos, 374 personas hospitalizadas con la cuarta parte de la ocupación hospitalaria sin que represente un riesgo para el sector salud, además de tener una tasa de positividad de 34.3 por ciento y 47 defunciones en la semana 2 de este 2022.



“El porcentaje de nuestra ocupación de nuestra infraestructura hospitalaria está en el 26.8 por ciento, es decir, tenemos ocupados sólo una cuarta parte de la capacidad que tenemos de atención en Jalisco de nuestro sistema público estatal. A estas alturas teníamos mil 795 hace un año, hoy tenemos 374, esa es la diferencia.

Y en ocupación de camas de cuidados intensivos estamos al 20.5 por ciento”, añadió el Alfaro Ramírez.



En cuanto al personal de salud aislado por contagios, se han detectado 801 personas en OPD Servicios de Salud de un total de 22 mil trabajadores. En Hospitales Civiles de Guadalajara 355 positivos de 7 mil 600 trabajadores “lo digo con claridad con todo el trabajo de organización administrativo que está haciendo tanto la OPD Servicios de salud como Hospitales Civiles de Guadalajara en este momento no está comprometida la capacidad de atención médica en nuestro sistema de salud”, aseguró el mandatario.



Anna Bábara Casillas, coordinadora del general Estratégica de Desarrollo Social, informó que los municipios de alta incidencia son: Colotlán, Puerto Vallarta, Atenguillo, Guadalajara, Villa Guerrero, Autlán de Navarro, Tala, Huejuquilla el Alto, Zapopan, Cocula, Tonalá, Unión de San Antonio, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.



Se mantiene a su vez el porcentaje de vacunados totales del 84 por ciento con una sola dosis durante la semana 1.



Jaime Andrade Villanueva, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, hizo un llamado a la población ante el incremento de la demanda para pruebas Covid-19, pues se recomienda atender en tiempo y forma las recomendaciones siendo estas hechas al cuarto día de tener contacto con alguien de riesgo y no al siguiente día, o al presentar algún síntoma en el mismo rango de tiempo, pues el punto más sensible para una prueba positiva crece del día 4 al 8.



Agregó que presentar uno o más síntomas es motivo de aislamiento a pesar de una prueba negativa, pues esta variante tiene una sensibilidad menor ante los test de antígenos. Destacó la importancia de aislarse y no automedicarse.



Cabe recordar que el pasado lunes se acordó el mantener la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad; reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica con aumento de pruebas y rastreo de contagiosos s, así como se estableció un calendario escalonado para un regreso a la presencialidad en las escuelas acordado con la UdeG. Se solicitó desde el 14 de enero certificado de vacunación o prueba negativa PCR con una vigencia de 48 horas para algunas actividades de carácter recreativo, por ejemplo, casinos, bares y antros, estadios (donde el aforo bajará al 60%), conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y eventos masivos.



Además de comenzar la solicitud de compra de medicamentos contra Covid-19.



“Todas las medidas sanitarias que ya conocemos ampliamente siguen siendo la diferencia entre contagiarse o poder salir delante de esta coyuntura tan complicada: el uso de cubrebocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, adecuada ventilación, por supuesto la vacunación y el uso de la herramienta de notificaciones de exposición”, destacó Enrique Alfaro.



Será el miércoles cuando se informe cómo se aplicarán las pruebas en el sector educativo y el sistema de seguimiento y monitoreo para este grupo escolar.