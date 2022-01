Yalitza le responde a youtuber luego de recibir críticas por su inglés

En el clip compartió pantalla con Dolores Heredia, Violeta Santiago y Erendani Durán.

A través de su canal de YouTube, en el cual tiene 164 mil seguidores, la actriz reaccionó al video de Superholly, una popular youtuber que con frecuencia califica el inglés de los famosos.

Superholly al principio aseguró que había leído una nota en la que afirmaban que Yalitza Aparicio tenía una buena pronunciación del idioma, sin embargo, al escucharla su opinión cambió.

“Definitivamente, aquí suena como alguien que está leyendo en inglés pronunciando en español, ¡ojo! No le quito el mérito, pero creo que mis expectativas estaban en otro lado”.

Sin embargo, su crítica no paró ahí.

“Me siento timada, no puedo creer que decidí hacer un video entero analizando el inglés de Yalitza Aparicio porque vi un artículo que decía que lo habla perfectamente y suena nativa de Estados Unidos y no hay ejemplos de ella hablando inglés. Esas líneas fueron leídas de un guion”.

Este video llegó a Yalitza, quien decidió reaccionar y publicarlo en su canal.

“Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo ahorita. Además, la intención es exactamente ésa: es una chica mexicana que tuvo que irse a EU, y justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre qué acento tenía que tener, qué tono, algo que mencionaba mucho la directora, era justo que se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa, y como muchas personas que llegan a EU y aprenden este idioma, les cuesta un poco con la pronunciación”, se defendió Aparicio.