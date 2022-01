Al Son que me Toquen: espacio de encuentro cultural intermunicipal en Guadalajara

Redacción Antena Noticias

En el marco del programa cultural Al Son que me Toquen esta tarde agrupaciones artísticas de Cocula se presentaron para deleite de las y los tapatíos, en la explanada de Los Dos Templos, en el corazón de la ciudad.



“Desde que iniciamos esta Administración nos propusimos recuperar el Centro Histórico, uno de los más bellos de toda la República y podría decir de los más bellos de Latinoamérica (…) El Centro Histórico, hemos dicho, no necesita más obras majestuosas, lo que necesitamos es llenarlo de contenidos para que las familias, nuestras niñas, niños, adultos mayores vengan a disfrutar de distintos eventos públicos gratuitos”, afirmó Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Guadalajara.



Las y los asistentes disfrutaron de la presentación ofrecida por el grupo de danza folclórica “De Cocula es el Mariachi”, así como las melodías interpretadas por el mariachi Imperial de Cocula.



“Gracias por darnos la oportunidad de venir a este escenario, de brindarnos toda la apertura para que Cocula se escuche en la capital y desde luego en todo el Estado y en la República, sepan que de Cocula es el mariachi”, expresó Miguel Ángel Ibarra Flores, Presidente Municipal de Cocula.



Al Son que me Toquen es un programa que inició en octubre 2021 con el objetivo de sumar a la reactivación cultural y económica del Centro Histórico de Guadalajara a través de presentaciones gratuitas en espacios como Paseo Alcalde, Jardín de la Reforma, Los Dos Templos y Santuario.



Asimismo, Guadalajara será la Capital Mundial del Libro, distinción otorgada por la UNESCO por un año, motivo por el cual se detonarán actividades para fortalecer la cultura, el hábito de la lectura y la cultura de paz en la ciudad.



“Queremos fomentar la lectura, la cultura, la educación, recuperar nuestro Centro Histórico precisamente basados en nuestras tradiciones”, finalizó el Munícipe Lemus Navarro.



Dentro de estas acciones destaca la inauguración de las Salas de la Charrería y el Mariachi Tradicional en el Museo de la Ciudad, donde se encuentran en exhibición 72 piezas como espuelas, esculturas en miniatura, esculturas, pinturas, sables, sombrero, monturas, vestuarios e instrumentos.



Se encontraron presentes Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General de Construcción de Comunidad; Gerardo Ascencio Rubio, Director de Cultura Guadalajara; Ruth Pérez Jiménez, Regidora de Cultura y Turismo de Cocula; Pedro Plazola Villegas, Director de Cultura y Turismo de Cocula entre otras personalidades.