Dice AMLO que ingresos de Zedillo en Citigroup son un hecho “completamente inmoral”

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “un hecho completamente inmoral” el que el ex presidente Ernesto Zedillo haya sido contratado por Citigroup y haya obtenido ingresos por 3 millones de dólares como integrante del consejo de esta empresa estadunidense, como relevó MILENIO.

En La Mañanera desde Palacio Nacional criticó que este tipo de actividades “indignas” se hayan repetido en directores de Pemex y secretarios de Energía que tenían información confidencial y estratégica que luego compartían con la iniciativa privada.

“Lo que hay es una inmoralidad, un hecho completamente inmoral. Legalmente no había ninguna norma, ahora sí, me gustaría que ver la Ley de Austeridad, lo que se establece precisamente para remediar este problema”, dijo.

En este sentido recordó que el artículo 24 de la Ley de Austeridad, que entró en vigor con su administración, marca que los servidores públicos de mando superior no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o aquellas para las cuales podrían tener información privilegiada al ejercer su cargo.

Además, todos los funcionarios de primer nivel de este gobierno estarán impedidos de trabajar en los próximos 10 años en estas mismas empresas con las que pudieron haber tenido relación.

MILENIO dio a conocer ayer que desde 2011, año de que llegó Ernesto Zedillo al grupo financiero estadunidense que adquirió Banamex poco después del fin de su sexenio, el ex mandatario ganó en 10 años lo que le habría tomado décadas como funcionario público.

Desde que inició su vida corporativa en Citigroup, Zedillo ha acumulado, a manera de compensación, más de 3 millones de dólares en ingresos, sólo por su salario y premios al desempeño. Es el equivalente a seis veces lo que devengó como presidente de México durante su sexenio.

López Obrador dijo que Zedillo entregó ferrocariles nacionales a dos empresas extranjeras y terminando su mandato se fue a trabajar a una de ellas. Y después, como responsable de rescatar los bancos con el Fobaproa, entre ellos Banamex, se logra meter al consejo de Citibank.

Mencionó que esta misma forma de operar la aprovechó Calderón, quien se fue a trabajar de consejero de Iberdrola al terminar su sexenio, pues además ya había sido secretario de Energía durante la administración de Vicente Fox.

“Como se llevan a trabajar a un ex Presidente, es algo indigno, eso no, es inmoral. Así están los directores de Pemex, secretarios de Energía, todos trabajando en las empresas. Imagínense un director de Pemex que tiene información confidencial estratégica sobre yacimientos de Pemex, mejor dicho petróleo de la nación que de repente se pasa a una empresa particular que recibe un contrato para explorar casualmente en donde hay petróleo porque ya Pemex con dinero del pueblo invirtió, un contubernio”, expresó López