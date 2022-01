Detienen a presunto agresor de Natalia Lane, activista trans que fue apuñalada en la CDMX

El presunto agresor de la activista trans, Natalia Lane, fue detenido por su probable participación en los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa, informó este sábado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La Fiscalía informó que se recolectaron los datos de prueba requeridos para la detención del sujeto, señalado por agredir a la activista con un cuchillo el pasado 16 de enero, esto en la alcaldía Benito Juárez.

“(La orden de aprehensión) fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a efecto de que se defina su situación jurídica en las próximas horas”, informó la FGJ mediante un comunicado.

El 16 de enero, Lane denunció en un video en vivo a través de su cuenta de Facebook que fue agredida a puñaladas al interior de un hotel en la Calzada de Tlalpan.

“Me acaban de agredir en el hotel Portales aquí en Calzada de Tlalpan, me acuchillaron y tengo una lesión en la mano y en la nuca, me acuchillaron en la nuca y me estoy sintiendo muy mal”, dijo recostada en una camilla mientras viajaba en una ambulancia.

Lane, quien también es asambleísta consultiva en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), pidió a través del video la ayuda a la Fiscalía de Delitos Especiales.

“Si alguien se puede comunicar con Geraldina González de la Vega de Copred y de la Fiscalía de Feminicidios con Sayuri por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar en cualquier momento, estoy en una ambulancia”, dijo en el video.

Natalia cortó la transmisión luego de que una de las paramédicos le dijo que tenía que ser acomodada correctamente dentro de la ambulancia.

