“Se va a demostrar con hechos que fue una buena decisión”, dice AMLO sobre el aeropuerto Felipe Ángeles

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes que el aeropuerto Felipe Ángeles se inaugurará el próximo 21 de marzo y que se demostrará con hechos que su construcción fue una buena decisión.

“Vamos a cumplir con el compromiso de que se inaugure el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo, se está avanzando bien, es una gran obra de nivel mundial en calidad, tiempo de construcción y en costos y se va a demostrar con hechos que fue buena la decisión que se tomó”, dijo el mandatario federal.

“Una vez que se inaugure es posible que hagamos un análisis sobre la decisión que se tomó para que todo el pueblo de México tenga elementos suficientes, que vengan los técnicos y que expongan, pero ya con los datos que existen ya podemos decir que fue una muy buena decisión”, aseguró.

López Obrador insistió en que la calidad del aeropuerto Felipe Ángeles será mayor a la de la construcción que estaba prevista en Texcoco por el suelo firme.

“Primero por la calidad, no puede ser lo mismo ser un aeropuerto en suelo firme que en un lago donde hay hundimientos de manera permanente, pero esto no es un invento, es cosa de ir a Texcoco y van a ver cómo está la carretera con estos hundimientos”, dijo.

El mandatario también habló de inconsistencias en la construcción del aeropuerto Benito Juárez.

“Es cosa de ver cómo está el AICM en lo que se conoce como la terminal 2, el hundimiento en la terminal 2 que tenemos que repararla porque cada vez se hunde y se tienen que poner más rampas, un aeropuerto que se construyó hace 12, 15 años, relativamente poco tiempo porque no es suelo firme”, dijo.

López Obrador presumió la construcción de tres pistas de más de 3 kilómetros en el aeropuerto Felipe Ángeles, además de una ciudad nueva, unidades habitacionales, escuelas, un hospital, museos y centros deportivos.

“Es una hazaña eso no se hace en otras partes, además es un área en total de 4 mil hectáreas, ¿saben cuánto tiene el aeropuerto actual? 600 hectáreas, este es un aeropuerto de 4 mil hectáreas, tiene para ampliaciones que permitan tener este sistema de transporte”, dijo.

Por último, el mandatario insistió en la suerte que tuvo su gobierno de contar con ingenieros militares que lo ayudaran en la construcción del aeropuerto.

“Si no es con ellos no estaríamos en posibilidad de inaugurar el 21 de marzo, entonces sí imagínense los cuestionamientos, las críticas iban a tardar todo el sexenio, y espero que a partir del 21 y ya están bajando por la evidencia de los hechos, han visitado la construcción algunos empresarios, periodistas que han ido, las personas que van y se quedan asombrados de lo que significa esa obra, me gustaría que muchos fueran”, aseguró.

Con información de LATINUS.