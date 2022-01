Alex Speitzer arremete contra Palazuelos por sus aspiraciones políticas

Hace unos días, el actor y empresario Roberto Palazuelos hizo oficial sus aspiraciones políticas, luego de registrarse como precandidato a la gobernatura del estado de Quintana Roo.

Sin embargo, el destape político del llamado ‘Diamante Negro’, ha divido opiniones, pues mientras algunos lo apoyan y hasta celebran, otras más han arremetido contra él, tal es el caso de Alex Speitzer.

A través de sus redes sociales, el protagonista de ‘Oscuro Deseo’ le dejó ver que hace falta mucho más que buena voluntad para tratar los problemas que vive nuestro país: ”Roberto, México vive momentos críticos en los que la fe no basta pata solucionar los problemas por los que atravesamos”, escribió Speitzer como respuesta a uno de los mensajes de Palazuelos.

Asimismo, el exnovio de la guapa Ester Expósito, le pidió a su colega cambiar de opinión, pues no cuenta con la preparación ni experiencia para ocupar un cargo tan importante: ”Quisiera hacerte reflexionar sobre tu candidatura, necesitamos gente preparada y que predique con el ejemplo. Tú no cumples con ninguna de estas dos”, sentenció.

Hasta el momento, Palazuelos no ha respondido al mensaje del joven; sin embargo varios internautas se han manifestado a favor de las palabras de Alex: ”Bien dicho, si esto pensaran todos los mexicanos, no habría tanto parásito en el gobierno”, ”Excelente invitación a reflexionar, ojalá lo tome en cuenta”, ”Muy cierto, no necesitamos actores como políticos; se necesita personas idóneas para la política”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con información de TV NOTAS